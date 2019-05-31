Польша требует от России компенсацию за грязную нефть в $400-600 млн





Российская сторона не согласна с такой оценкой, а также с оценкой объемов поставленной нефти, которые декларирует польская сторона. По данным издания, эти оценки различаются в пять раз.





Источники издания утверждают, что переговоры о компенсации могут затянуться надолго, и, скорее всего, дело дойдет до суда.





На встрече в Варшаве 23 мая стороны договорились возобновить транзит с 9 июня при условии признания российской стороной претензий польских и немецких НПЗ. Нефть будет прокачиваться по одной нитке нефтепровода. Следующая встреча запланирована на 3 июня.





Беларусская сторона также претендует на компенсацию «в сотни миллионов долларов» за поставки ядовитой нефти. При этом министр энергетики России Александр Новак оценил ущерб от загрязнения нефтепровода «Дружба» хлорорганикой в 100 млн долларов.





«Транснефть» намерена в течение 6-8 месяцев полностью очистить «Дружбу» от нефти с повышенным содержанием органических хлоридов.





Напомним, ядовитую нефть в Беларуси обнаружили 19 апреля. Поставки чистой нефти начались лишь 4 мая. 10 мая качественная нефть дошла до порта Усть-Луга, а с 23-29 мая — до потребителей в Словакии, Чехии и Венгрии.









Общий объем загрязненной нефти составил порядка 3 млн т. Вытеснение нефти по нефтепроводу в Россию идет с 24 мая.





Планируется, что с 10 июня кондиционная нефть начнет поступать в Польшу. Некачественное сырье, поставленное в Польшу и Германию, планируется довести до кондиционного уровня как за счет смешивания с чистым сырьем, которое будет поступать по морю, так и через «Дружбу».





Общий объем нефти, который был поставлен в Польшу и Германию, оценен Россией в 690,5 тыс. т.