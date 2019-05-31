Белорусский производитель удобрений незаконно использовал испанский товарный знак





Как сообщили в ГТК, белорусская компания, специализирующаяся на производстве удобрений, намеревалась незаконно использовать объект права промышленной собственности без разрешения правообладателя.





Крупная партия органоминеральных удобрений испанского производства, предназначенных для роста и развития растений, направлялась из Литвы на территорию ЕАЭС.





"Так как исключительное право на товарный знак было нарушено, таможней изъято свыше 1700 л и 6 т различных органоминеральных удобрений. Общая стоимость товара составила более 50 тыс. рублей", - отметили в таможне.





Начат административный процесс. Компании грозят санкции в виде штрафа в размере от 100 до 300 базовых величин с конфискацией или без конфискации предмета правонарушения.