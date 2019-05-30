Правда, в Россельхознадзоре заявили, что официальных приглашений не получали.





О том, что Беларуси готова принимать инспекции Россельхознадзора с целью урегулирования противоречий по поставкам из республики яблок и груш в РФ, сегодня заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия страны Владимир Гракун.





Напомним, запрет на поставки в Россию яблок и груш из Беларуси был введен 12 апреля. Россельхознадзор мотивировал свое решение тем, что с территории Беларуси поступает продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными сертификатами. По мнению российских инспекторов, Минск сертифицирует санкционную плодоовощную продукцию из Европы как белорусскую.





"Если необходимо будет сделать поездки и инспекции по производителям, показать (инспекторам Россельхознадзора - ред.), мы готовы показать те сады, которые у нас посажены..., хранилища. Мы готовы показать всю нашу инфраструктуру", - цитирует Гаркуна РИА Новости. сказал Гракун. Он добавил, что Минск готов продемонстрировать, урожай яблок и груш, объемы, заложенные в хранилища, и рассказать о планах поставок.





"Так у нас с Россельхознадзором и велось: они делали инвентаризацию, определялись по объемам по каждому поставщику, прослеживали, чтобы они не поставили больше (произведенного - ред.)", - сказал замминистра. Он подчеркнул, что белорусские производители яблок и груш не занимаются дополнительно закупкой этой продукции за рубежом, а только реализуют свое.





Гракун добавил, что "та продукция, которая выращивается в Республике Беларусь, должна поставляться без ограничений на рынки наших партнеров". "Я думаю, она и будет поставлена. Те вопросы, которые возникают у нас время от времени с Россельхознадзором, мы их снимаем... Думаю, это вопрос снимется... Более того, хочу сказать, он просто надуман", - заявил он.





Однако, как сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре, ведомство не получало приглашения от Беларуси для проведения инспекций мест производства яблок и груш.





Между тем вчера ведомство сообщило о задержании очередной партии яблок и томатов в Невельском районе Псковской области. Два автомобильных транспортных средства ввозили груз с территории Беларуси, продукция не имела документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.