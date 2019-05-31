Китай может открыть для Беларуси новые программы кредитования

Как сообщает БЕЛТА , об этом шла речь во время встречи в Пекине заместителя министра финансов Андрея Белковца с представителями Эксимбанка и Банка развития Китая.





Стороны обсудили перспективные направления развития сотрудничества, возможность использования новых инструментов суверенного кредитования.





Кроме того, белорусские дипломаты продолжили серию мероприятий по презентации в Китае и Японии возможностей и эксклюзивных условий работы, которые предлагаются для резидентов парка "Великий камень".





На форуме инвестиционного сотрудничества в Пекине первый заместитель главы администрации индустриального парка Игорь Лещенок, советник посольства Беларуси в Китае Валентин Бобрович, официальный представитель Государственного таможенного комитета Беларуси при посольстве Дмитрий Коваленок презентовали инвестиционный климат нашей страны и возможности парка. На мероприятии присутствовали представители более чем 40 китайских компаний.