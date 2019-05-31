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Лесной отрасли предстоят слушания в парламенте

Эффективность государственного управления лесной отраслью будет рассмотрена сегодня на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В Овальном зале выступит заместитель премьер-министра Владимир Дворник. Его доклад будет посвящен эффективному государственному управлению лесохозяйственной деятельностью как части экономической безопасности государства. 

Кроме того, члены правительства ответят на вопросы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики. Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая 23 мая с докладом Владимира Дворника и председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова, раскритиковал положение дел в лесной отрасли. Он отметил большое количество нареканий по поводу ее работы и поручил вице-премьеру разобраться с этим вопросом.
07:51 31/05/2019
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