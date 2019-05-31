Лесной отрасли предстоят слушания в парламенте

В Овальном зале выступит заместитель премьер-министра Владимир Дворник. Его доклад будет посвящен эффективному государственному управлению лесохозяйственной деятельностью как части экономической безопасности государства.





Кроме того, члены правительства ответят на вопросы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики. Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая 23 мая с докладом Владимира Дворника и председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова, раскритиковал положение дел в лесной отрасли. Он отметил большое количество нареканий по поводу ее работы и поручил вице-премьеру разобраться с этим вопросом.