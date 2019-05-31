Госсекретарь США: Иран напал на танкеры ради роста стоимости нефти

"Это было сделано для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла”, — приводит слова главы Госдепартамента агентство Reuters.





Высказывания госсекретаря прозвучали на фоне многодневного снижения цен на “черное золото”. В ночь на пятницу нефть Brent впервые с марта стала стоить менее 65 долларов за бочку.