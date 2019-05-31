Госсекретарь США: Иран напал на танкеры ради роста стоимости нефти
Как считает глава американской дипломатии Майкл Помпео, атака иранского Корпуса стражей исламской революции на танкеры в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах была осуществлена ради того, чтобы цена на нефть на мировых рынках пошла вверх.
"Это было сделано для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла”, — приводит слова главы Госдепартамента агентство Reuters.
Высказывания госсекретаря прозвучали на фоне многодневного снижения цен на “черное золото”. В ночь на пятницу нефть Brent впервые с марта стала стоить менее 65 долларов за бочку.
07:24 31/05/2019