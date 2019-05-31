Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Госсекретарь США: Иран напал на танкеры ради роста стоимости нефти

Как считает глава американской дипломатии Майкл Помпео, атака иранского Корпуса стражей исламской революции на танкеры в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах была осуществлена ради того, чтобы цена на нефть на мировых рынках пошла вверх.

"Это было сделано для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла”, — приводит слова главы Госдепартамента агентство Reuters. 

Высказывания госсекретаря прозвучали на фоне многодневного снижения цен на “черное золото”. В ночь на пятницу нефть Brent впервые с марта стала стоить менее 65 долларов за бочку.  
07:24 31/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Стоимость нефти снизилась, а цены на топливо растут. Что происходит?
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
Трамп угрожает Ирану полным уничтожением


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё