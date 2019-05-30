Россельхознадзор назвал белорусских посредников

Россельхознадзор назвал пять белорусских компаний-посредников, которые, по информации ведомства, занимались "ложным транзитом" продуктов через Россию, пишет sputnik.by

"В результате анализа выявлены пять белорусских компаний-посредников (ООО "АгроПродСбыт", ООО "ТрейдМолИнвест", ООО "Камфи Юнайтед", ООО "Молпромтрейд", ООО "Молпродлакт")", – говорится в сообщении. Также названы шесть предприятий, которые, по данным Россельхознадзора, отправляли продукцию на адреса получателей в Кыргызстане и Казахстане по схеме "ложного транзита".

В связи с этим ведомство с 1 июня этого года изменяет условия пропуска товаров на адреса казахских и кыргызских получателей, которые перевозились вышеуказанными организациями. Теперь пропуск санкционных товаров будет осуществлен только после подтверждения ветслужбами Кыргызстана и Казахстана согласия принять продукцию, которая поставляется данными посредниками.





В апреле текущего года Россельхознадзор заявил о намерении провести расследование цепи передвижения белорусской продукции по схеме "ложного транзита". Однако профильные ведомства Казахстана и Кыргызстана не смогли подтвердить факты доставки товаров.



