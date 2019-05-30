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Беларуские Geely вошли в двадцатку самых продаваемых в России

В апреле 2019 года количество проданных автомобилей марки Geely, которые собираются в Беларуси, выросло по сравнению с апрелем 2018 года в 2,6 раза и достигло 786 штук.


Такие данные сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Это второе место по темпам роста для всех марок новых автомобилей, данные о которых были приведены ассоциацией. В результате автомобили белорусской сборки оказались на 20-м месте по продажам, поднявшись с 34-го места год назад. 

Если продажи автомобилей марки Geely будут расти такими же темпами, как в прошлом году, то уже через пару лет они войдут в топ-10 марок по количеству новых машин, реализуемых в России.

При этом в целом продажи новых автомобилей в РФ в апреле текущего года сократились на 2,7% по сравнению с апрелем 2018 года и составили 148 296 штук.

На первом месте по продажам оказалась российская Lada. Автомобилей данной марки в апреле 2019 года было реализовано 32 316 штук. Это на 5% больше, чем в апреле 2018 года. В частности, машин Lada Granta было продано 12 652 штук, что превысило продажи за апрель 2018 года на 5 205 автомобилей. Это первое место среди моделей. За ними следуют Lada Vesta, которых было реализовано 10 131 штук.

На втором месте по количеству реализованных проданных с большим отставанием от Lada расположилась KIA. Машин этой марки в апреле текущего года россияне купили 19 819 штук, на 1% больше, чем год назад. Эти автомобили собираются в России. Как сообщили в Ассоциации европейского бизнеса, все первые 10 мест по количеству реализованных машин, занимают автомобили российской сборки.

Третье место заняла Hyundai, которая реализовала автомобилей в апреле текущего года на 3% меньше, чем в апреле 2018 года, то есть 15 379 штук.


Замыкает десятку крупнейших продавцов Mercedes-Benz. Автомобилей данной марки за рассматриваемый период было реализовано 3 456 штук, на 2% больше, чем в апреле 2018 года.

На первом месте по темпам роста количества проданных машин в апреле текущего года находились автомобили Hyundai ком. авто, которых было реализовано в 17,8 раз больше, чем в апреле 2018 года, но всего 94 экземпляра.

Источник: select.by
15:59 30/05/2019
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