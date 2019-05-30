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Разгромом белорусского рубля завершились торги на бирже

На торгах в четверг 30 мая белорусский рубль не смог противостоять ни одному из своих соперников — подорожали доллар, евро и российский рубль.

Значение валютной корзины подскочило сразу на 0,30%, но по сравнению с началом мая она всё равно подешевела на 0,97%.

Напомним, что по итогам торгов 21 мая валютная корзина подешевела до минимума с начала года.

Курс доллара вырос на 0,0074 BYN до 2,0953 BYN/USD. Это максимальное значение за последние 16 дней. Доллар дорожает уже третий день подряд. Суммарно за это время он укрепился на 0,0174 BYN, но по сравнению с началом мая американец подешевел на 0,0104 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0052 рубля до 2,3330 BYN/EUR до максимума за 14 дней. С начала мая курс евровалюты просел на 0,0240 BYN.

Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0085 рубля до 3,2245 BYN/100 RUB. Рубль РФ по итогам вчерашних торгов оказался на минимуме за 8 дней, а сейчас подскочил до максимума за 10 дней.

Российская валюта, как и остальные основные конкуренты белорусского рубля, с начала мая обвалилась на 0,400 BYN.


Россия

Официальный курс доллара в Центробанке РФ на завтра вырос и опять оказался выше уровня 65,00 RUB/USD, подорожав на 15 копеек до 65,0583 российских рублей.

Официальный курс евро поднялся всего на 1 копейку до 72,4229 российских рублей.

Источник: select.by
13:54 30/05/2019
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