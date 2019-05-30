"Евроторг" продал "Короне" крупный ТРЦ в Минске
«Табак-Инвест» приобрел торговый центр «E-Сити» сети «Евроопт» на ул. Денисовской в Минске, сообщает marketing.by.
Ожидается, что в ближайшие месяцы в торговом центре откроется гипермаркет «Корона», а вместо «ТехноПлюс» начнет работать очередной магазин сети «5 элемент».
Как полагает ресурс belretail.by, сумма сделки составила около $43 млн.
Издание напоминает, что в конце апреля «Евроторг» выставил на продажу 23 крупных объекта (гипермаркеты и торговые центры, которые находятся в собственности) с целью оптимизации своего кредитного портфеля.
Отраслевые аналитики считают, что ретейлер избавляется от убыточной собственности с целью преодоления финансового разрыва.
А «Корона» уже набирает персонал для работы в «Е-сити». Теперь он будет называться «Корона-Сити».
Источник: officelife.media
12:42 30/05/2019