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"Евроторг" продал "Короне" крупный ТРЦ в Минске

«Табак-Инвест» приобрел торговый центр «E-Сити» сети «Евроопт» на ул. Денисовской в Минске, сообщает marketing.by.

Ожидается, что в ближайшие месяцы в торговом центре откроется гипермаркет «Корона», а вместо «ТехноПлюс» начнет работать очередной магазин сети «5 элемент».

Как полагает ресурс belretail.by, сумма сделки составила около $43 млн.

Издание напоминает, что в конце апреля «Евроторг» выставил на продажу 23 крупных объекта (гипермаркеты и торговые центры, которые находятся в собственности) с целью оптимизации своего кредитного портфеля. 

Отраслевые аналитики считают, что ретейлер избавляется от убыточной собственности с целью преодоления финансового разрыва. 


А «Корона» уже набирает персонал для работы в «Е-сити». Теперь он будет называться «Корона-Сити». 

Источник: officelife.media
12:42 30/05/2019
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