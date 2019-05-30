



В апреле 2019 года средняя номинальная начисленная заработная в сфере финансовых услуг (без страхования) достигла 2 009,1 рублей, что превысило зарплату год назад в реальном выражении на 19,5%.





В страховании зарплата увеличилась в меньшей степени (на 11,4%) и составила 1 872,4 рублей. В то же время, во вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования зарплата в реальном выражении снизилась за год на 2,9% — до 2 494,7 рублей. Тем не менее, это третье место среди всех отраслей экономики РБ.





Средняя зарплата в целом по стране в апреле текущего года составила 1 073,7 рублей, превысив зарплату в апреле прошлого года на 10% в реальном выражении.





Но во многих отраслях зарплата увеличилась в намного большей степени. В частности, у программистов, то есть в сфере информационных технологий и деятельности в сфере информационного обслуживания, зарплата поднялась за год на 22% — до 4 881,1 рублей. Так что деятельность Парка высоких технологий приносит положительные плоды.





Довольно значительный рост зарплат произошел в строительной сфере, причем не только непосредственно в строительстве. В частности, в сфере архитектуры зарплата увеличилась в реальном выражении на 19,2% и достигла 1 417,3 рублей. В строительстве зарплаты выросли примерно в такой же степени: на 19,9% — до 1 188,9 рублей. Даже в сфере производства сборных железобетонных и бетонных изделий зарплата увеличилась на 20,5% — до 993 рублей.





Несколько хуже обстоят дела с зарплатами в автомобилестроении. Так, на производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов средняя зарплата выросла в апреле в годовом выражении на 11,3% — до 1 153,3 рублей. Но в производстве прочих транспортных средств и оборудования средняя зарплата поднялась на 31,7% и достигла 1 520 рублей.









В самых массовых отраслях экономики Беларуси успехи по повышению зарплаты выглядят довольно скромными. В частности, в здравоохранении средняя начисленная зарплата увеличилась за год всего на 6,2% в реальном выражении и достигла 810 рублей.





В сфере культуры зарплата увеличилась на 4,8% — до 576,1 рубля, а в образовании зарплата поднялась на 8,6% — до 728,5 рублей. Причиной столь низкого роста стала экономия бюджетных средств правительством РБ, которое пытается таким образом снизить инфляцию и поддержать белорусский рубль.