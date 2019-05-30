Беларусь вошла в четверку мировых экспортеров сыра и творога





Белорусские производители, по данным Белстата, за январь-март текущего года продали за рубеж почти 57,8 тысячи тонн сыров и творога. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года страна экспортировала 46,6 тысячи тонн. В деньгах прибавили свыше 18%. В первом квартале совокупный экспорт сыров и творога составил 225,7 миллиона долларов.





Как сообщает агентство PRvision, основным рынком белорусских сыров и творога остается Россия. На нее приходится 94,2% экспорта, что приносит почти 212 миллионов долларов. Поставки подросли в натуральном выражении на 22,2%, а в стоимостном — на 16,6%. Помимо России и стран СНГ, белорусские сыры и творог продаются также в Болгарии, Грузии, Иордании, Китае, Латвии, ОАЭ, США и Японии. Рынок экспортных поставок творога и сыров одного лишь «Савушкина продукта» составляет более чем 15 стран мира.





По данным Европейской комиссии, Беларусь заняла четвертое место в мире среди стран-экспортеров сыра по итогам первого квартала. На первом месте – Евросоюз, который за три месяца поставил почти 262 тысячи тонн сыра. Второе место облюбовали США с 99 тысячами тонн, третье – Новая Зеландия (89,8 тысячи). Ниже белорусов расположились австралийцы, иранцы и швейцарцы.









По данным Минсельхозпрода, 28% производимого молока в республике идет на сыры. Такие же пропорции и у передовых стран мира. В белорусском ритейле представлено 330 видов сыров.





В тройку лидеров по производству сыра в Беларуси входят ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Березовский СК» и ОАО «Туровский МК». Эти три предприятия в совокупности выпускают почти треть (31,3%) сыров в республике. Лидером рейтинга выступает «Савушкин продукт», который выпускает 13,3% белорусских сыров. А с учетом подконтрольного ему Березовского сыродельного комбината и вовсе около четверти: 24% всех производимых в стране сыров.





На экспорт из Беларуси чаще всего направляются голландские сорта сыров. Они же входят в число самых популярных и у белорусов. В последнее время отечественные производители также освоили выпуск финского сыра и мягких творожных крем-сыров (Cream Cheese), мода на которые пришла из Европы.



