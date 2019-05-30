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Румас улетел в Туркменистан. Выбивать долги за Гарлыкский ГОК?

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направился с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.


Как сообщает пресс-служба правительства, во время визита также запланирована встреча белорусского премьера с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества.

Напомним, Ашхабад еще не полностью рассчитался с белорусской госкомпанией ОАО «Белгорхимпром» за строительство калийного комбината, введенного в эксплуатацию еще в марте 2017 года. В его торжественном открытии принимал участие и Лукашенко. 

Речь идет о сумме в $150 млн. К тому же власти Туркменистана также препятствуют вывозу строительной техники "Белгорхимпрома", общая стоимость которой превышает $7 млн.

В тоге спор дошел до арбитража в Швейцарии, куда подал иск вначале Туркменистан, а после встречный иск - Беларусь

Чем закончиться дело пока неясно. Возможно, Румас попытается решить вопрос до суда в Швейцарии.


Что же касается заседания Совета глав правительств СНГ, то оно состоится в Ашхабаде 31 мая. Ожидается, что в узком формате главы делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве и наметят дату и место своей следующей встречи.



"Белорусский партизан"
10:40 30/05/2019
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