Румас улетел в Туркменистан. Выбивать долги за Гарлыкский ГОК?





Как сообщает пресс-служба правительства, во время визита также запланирована встреча белорусского премьера с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества.









Речь идет о сумме в $150 млн. К тому же власти Туркменистана также препятствуют вывозу строительной техники "Белгорхимпрома", общая стоимость которой превышает $7 млн.





В тоге спор дошел до арбитража в Швейцарии, куда подал иск вначале Туркменистан, а после встречный иск - Беларусь





Чем закончиться дело пока неясно. Возможно, Румас попытается решить вопрос до суда в Швейцарии.









Что же касается заседания Совета глав правительств СНГ, то оно состоится в Ашхабаде 31 мая. Ожидается, что в узком формате главы делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве и наметят дату и место своей следующей встречи.







