В ЕАЭС будет общий рынок электроэнергии, но не сразу

29 мая в Нур-Султане были подписан протокол изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе. Он регламентирует создание единого рынка электроэнергии. В 2014 году срок вступления в силу договора об общем электроэнергетическом рынке был определен до 1 июля 2019 года.





Стороны только в апреле пришли к согласию по всем пунктам протокола. Одно из последних разногласий касалось тарифной защиты государственных монополий. В результате у общего рынка электроэнергии будет два этапа развития. До создания единого рынка газа каждое государство будет самостоятельно определять компании, которым разрешается участвовать в едином рынке. После формирования единого рынка газа страны участницы утратят такое право. Как пишет "Коммерсантъ ", свободные поставки энергии из стран с более низкими ценами угрожают российским госмонополиям, чьи тарифы регулируются. Также они будут нести потери за счет исполнения транзитных поставок.







