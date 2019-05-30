В ЕАЭС будет общий рынок электроэнергии, но не сразу
Его формирование потребует утверждения дополнительных правил.
29 мая в Нур-Султане были подписан протокол изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе. Он регламентирует создание единого рынка электроэнергии. В 2014 году срок вступления в силу договора об общем электроэнергетическом рынке был определен до 1 июля 2019 года.
Стороны только в апреле пришли к согласию по всем пунктам протокола. Одно из последних разногласий касалось тарифной защиты государственных монополий. В результате у общего рынка электроэнергии будет два этапа развития. До создания единого рынка газа каждое государство будет самостоятельно определять компании, которым разрешается участвовать в едином рынке. После формирования единого рынка газа страны участницы утратят такое право. Как пишет "Коммерсантъ", свободные поставки энергии из стран с более низкими ценами угрожают российским госмонополиям, чьи тарифы регулируются. Также они будут нести потери за счет исполнения транзитных поставок.
Даже с учетом устранения всех разногласий для начала работы единого рынка еще потребуется утвердить правила. Евразийский межправсовет должен будет определить правила взаимной торговли электроэнергией, правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электроэнергии, правила определения и распределения пропускной способности межгосударственный сечений, правила информационного обмена, сообщает Минэнерго Беларуси.
08:30 30/05/2019
За что бьется Россия: запуск общего энергорынка ЕАЭС чреват снижением доходов российских генкомпаний