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«Транснефти» потребуется 6-8 месяцев на полную очистку «Дружбы»

Такой срок назвал вице-президент российской компании.

«Транснефть» намерена в течение 6-8 месяцев полностью очистить «Дружбу» от нефти с повышенным содержанием органических хлоридов. Такие сроки назвал в интервью «Коммерсанту» вице-президент компании Сергей Андронов.

По его словам, чистая нефть с 4 мая поступает в Беларусь, с 10 мая — в порт Усть-Луга, а 23-29 мая — потребителям в Словакии, Чехии и Венгрии.

Общий объем загрязненной нефти составил порядка 3 млн т. Россия намерена вернуть из Беларуси 1,328 млн т некондиционного сырья. Из системы «Гомельтранснефть Дружбы» поступит 868 тыс. т, а из «Полоцктранснефть Дружбы» — 460 тыс. т. Вытеснение нефти в Россию идет с 24 мая.


Планируется, что с 10 июня кондиционная нефть начнет поступать в Польшу. Некачественное сырье, поставленное в Польшу и Германию планируется довести до кондиционного уровня за счет смешивания с чистым сырьем, которое будет поступать по морю, так и через «Дружбу». Общий объем нефти, который был поставлен в Польшу и Гемранию, оценен в 690,5 тыс. т.

08:22 30/05/2019
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