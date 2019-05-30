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Аналитики: Если курс биткоина пробьет отметку 10 тысяч долларов, то он может расти до бесконечности

По мнению аналитиков криптовалютного рынка, восходящий тренд на рынке стал уже достаточно уверенным. Если курс биткоина сумеет преодолеть отметку 10 тысяч долларов, то сложно сказать, где он в итоге остановится, поскольку он может расти до бесконечности, сообщает replyua.net.

Большинство аналитиков констатируют устойчивость восходящего тренда на криптовалютном рынке. Незначительные откаты сегодня явно не делают погоды, поскольку проседания, как правило, неглубокие и краткосрочные. Если же говорить в целом, то курс биткоина уверенно берет одну высоту за другой. Уже в ближайшей перспективе он может перевалить за отметку 9,5 тысяч долларов. Такой прогноз делает, например, авторитетный инвестор Джош Рейджер.

Однако решающее значение имеет другая психологическая отметка - 10 тысяч долларов. Некоторые специалисты утверждают, что если биткоин возьмет эту высоту в ближайшие несколько месяцев, то его курс может расти до бесконечности. Нет, конечно, некий предел здесь все равно будет. Однако аналитики не исключают даже самых фантастических сценариев, при которых исторические максимумы будут превзойдены в несколько раз. 

07:50 30/05/2019
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