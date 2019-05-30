Путин продлил амнистию капиталов до 1 марта 2020 года

Действующая амнистия предполагает, что граждане могут задекларировать выведенный из России капитал на территории страны, не выплачивая налоги с раскрытых активов. При этом перевод счетов и активов в Россию необязателен.





Амнистия капитала после 1 марта 2019 года будет действовать для физлиц, возвращающих деньги в РФ или перерегистрирующих активы в специальных административных районах.





Первая волна амнистии проводилась в 2015–2016 годах. Второй этап действовал с 1 марта 2018 года в течение года.