Какие доходы и траты у средней белорусской семьи

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





Год назад эта сумма составляла 1136 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел , как отличаются располагаемые ресурсы сельских и городских семей.





В городах и поселках городского типа этот показатель был на уровне 1 053,9 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах — 798 рублей. Год назад — 1212 и 940 рублей соответственно.





Денежные расходы в расчете на одну семью в целом по стране в первом квартале составили 1 214,3 рубля в месяц. Из них 905,2 рубля (или 74,5%) приходится на потребительские расходы: траты на питание, в том числе в общепите, на покупку алкоголя, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг.





При этом в потребительские расходы не включают налоги, материальную помощь, расходы на личное подсобное хозяйство и накопление: банковские вклады, покупка недвижимости, валюты.





В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,6%, на покупку непродовольственных товаров — 31,1%, на оплату услуг — 26,4%. То есть на еду у среднестатистической семьи уходит около 359 рублей.





Справка FINANCE.TUT.BY. Располагаемые ресурсы — денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.





Потребительские расходы — расходы домашних хозяйств на питание (включая общепит), покупку алкоголя, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг.



