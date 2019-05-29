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Чистая прибыль «Простормаркета» упала в 20 раз

Она составила 42 тыс. рублей в первом квартале.

Чистая прибыль СЗАО «Простормаркет» за первый квартал 2019 года упала в 20 раз. Она составила 42 тыс. рублей против 806 тыс. годом ранее. Квартальный отчет опубликован на Едином портале финансового рынка.

Выручка компании сократилась более чем в два раза до 24,67 млн рублей.

Снижение финансовых показателей связано с реорганизацией, которую провел «Простормаркет» в начале года. Были выделены два юридических лица. Также у компании сменился вид деятельности с розничной торговли на сдачу в наем собственного и арендуемого имущества.


reform.by
18:52 29/05/2019
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