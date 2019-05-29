Об этом TUT.BY рассказали работники хозяйства.





— Приехали вчера поздно вечером, человек 20 милиционеров и следователей. Все руководство и заведующих вызвали по телефонам, допрашивали до ночи, а директора увезли, — говорят работники «Заречья».





Сегодня, по их словам, проверка в хозяйстве продолжается.





Телефон директора комплекса Виктора Мамурина отключен, его на работе нет.





В управлении Следственного комитета по Гомельской области сообщили, что материалов проверок и уголовного дела по «Заречью» у них нет.





Исполняющий обязанности официального представителя местного УВД Юрий Пилькевич порекомендовал TUT.BY обратиться с официальным запросом, на который нам ответят «в срок, установленный Законом «Об обращении граждан».





По нашей информации, проверку по вскрывшимся в хозяйстве фактам падежа свиней проводит ОБЭП УВД облисполкома.





В Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома сообщили, что о проверках и задержаниях в «Заречье» им официально ничего неизвестно, «так как предприятие — в районном подчинении».









Секретарь приемной председателя Рогачевского райисполкома Виталия Сушко сообщила, что не может соединить с руководителем, так как тот «очень занят — весь день отвечает на важные звонки».





Ранее работники СГЦ «Заречье» сообщили в СМИ о том, что в их родном хозяйстве от голода дохнут свиньи. По их словам, в прошлом году из-за засухи выдался неурожай зерна. А закупить кормов предприятию было не на что.





«Они не едят по четыре дня, вообще. Только подойдешь — визжат как резаные и стучат зубами, а потом — ложатся и тихо умирают. Невозможно смотреть на это», — вздыхают работники ОАО «Селекционно-гибридный центр «Заречье».





И добавляют: «Так плохо, как сейчас, еще не было никогда, даже в 90-е».









В результате 60-тысячное поголовье истощалось и умирало от голода.









Сбыть оголодавших свиней, а не мучить их, тоже не получалось: «На мясокомбинатах ниже 105 кг не берут, а наши самые «жирные» еле 60 кг завешивают», — объясняли работники.





"Они же [бывшее руководство] видели, что недополучили кормов, в этом случае надо было сокращать поголовье еще до зимы, тогда бы мы продержались. Мы об этом говорили, но нас никто не слушал.

В итоге свиньи на протяжении длительного времени недокармливались, а сейчас — в апреле и мае — совсем кормов не стало, и эта голодовка их окончательно добила", — рассказывают работники.





За май, по подсчетам работников, в хозяйстве пало около двух тысяч свиней.









"Приезжают комиссии, смотрят только на паутину да где окно грязное — и остаемся мы снова одни со своей бедой. Мы хотели даже в охрану животных позвонить, пожаловаться на жестокое обращение, но нам сказали, что это только на котиков или собак распространяется, а на свиней - нет", - с горечью говорят люди.





Директора хозяйства подчиненные в сложившейся ситуации не винят. Говорят, что в должность он вступил всего пять месяцев назад — то есть в заготовке кормов участия не принимал.



"Получился замкнутый круг: зерна не было уже давно, естественно, свиньи недокормлены, а если недокормлены, то нет среднесуточного привеса. Нет привеса — нет реализации, нет реализации — нет выручки, нет выручки, нет денег на корма, — объяснял за несколько дней до задержания директор ОАО «Селекционно-гибридный центр «Заречье» Виктор Мамурин.



И уверял: проблема уже решена. Буквально 27 мая!

— Взяли кредит на закупку зерна. До этого нам не давали, так как не было залога, но район и область вмешались — и помогли реализовать нам все это. На сегодняшний день закуплена тысяча тонн. И уже на завтрашний день обеспеченность поголовья кормами 80% будет. Этого хватит до нового урожая.

— А почему все так долго решалось?

— Этого я вам не могу сказать, загадочно ответил Мамурин.





Вот и пойми: оказался он в этой ситауции "стрелочником" или все-таки в чем-то есть и его вина.