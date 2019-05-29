Доллар и евро вдруг подорожали. Рубль подкосило падение цен на нефть

Курс доллара подскочил на 0,0082 BYN до 2,0879 BYN/USD и оказался на максимуме за 13 дней. За последние два дня доллар подорожал ровно на 1 копейку, но по сравнению с началом месяца его курс снизился на 1,8 копейки.





Курс евро подрос на 0,0016 рубля до 2,3278 BYN/EUR. Это максимальное значение за последние 12 дней, но оно находится почти на 3 копейки ниже уровня начала мая.





Курс российского рубля упал на 0,0061 рубля до 3,2160 BYN/100 RUB. Рубль РФ оказался на минимуме за 8 дней. Это ниже уровня начала мая на 0,0485 BYN.









Россия

Падение цен на нефть и завершение налоговой недели подкосило российский рубль.





Центробанк России повысил официальные курсы доллара и евро на завтра. Так, курс доллара вырос на 37 копеек до 64,9084 российских рублей, а курс евро поднялся на 72,4118 российских рублей.