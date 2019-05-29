Заложники системы





В 90-х руководители белорусских предприятий попадали под следствие из-за бартера. Для борцов с экономической преступностью не представляло особого труда найти «злоупотребления служебными полномочиями» в сделках с натуральным обменом продукцией, которую тогда невозможно было реализовать за деньги. В надежде остаться на плаву, директора на свой страх и риск поставляли товар, например, в Россию или Украину, а получали взамен шиш с маслом и уголовное дело с нанесением ущерба в особо крупном размере.





Поколение директората нового века нахлебалось за модернизацию. Как тут не вспомнить историю посадки бывшего директора ОАО «Борисовдрев» Владимира Мальцева и еще ряда производственников, которых сделали "крайними" за бездумное вбухивание сотен миллионов евро в предприятия деревообработки, которые до сих пор в долгах как в шелках. Ибо отмодернизированные ОАО, ориентированные на экспорт, производят товар, который не могут сбыть.





По данным Национального статистического комитета, на 1 апреля запасы готовой продукции на складах предприятий белорусской промышленности составили свыше 5 млрд. рублей. – почти 2,5 млрд. долл.

Сперва от руководителей требуют валовый показатель, они наращивают производство, сбыта нет, потому что нет спроса и продукция идет на склад.





Потом перед директоратом ставится задача -- любой ценой склады разгрузить. А много ли есть способов освободить площади от залежалого товара? Один из таких предположительно фигурирует в материалах уголовного дела, которое было возбуждено более пяти лет назад и до сих пор расследуется.









Работа над ошибками экономики

Пять лет назад Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовных дел по ч. 3 ст. ст. 424 УК (злоупотребление служебными полномочиями с причинением ущерба в особо крупном размере) против топ-менеджеров белорусских компаний с государственной долей собственности: «МАЗ-РУС», «Станкостроительный завод им. С. М. Кирова», РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» и лидского ОАО «Лакокраска».





В отношении директора ОАО «Лакокраска» и генерального директора ООО «Торговый дом «Лида ЛК» (Москва) дело было возбуждено прокуратурой Гродненской области 11 марта 2014 года. Официально утверждалось, что они «злоупотребляя служебными полномочиями, действуя из личной заинтересованности, реализовывали продукцию ОАО «Лакокраска» по ценам ниже ее себестоимости, чем причинили ущерб в особо крупном размере на сумму более 57 млрд. рублей», что на то время соответствовало 6,1 млн. долл.





По сведениям «Белорусского партизана», с 2007-го по 2014 год ОАО «Лакокраска» возглавлял Иван Петрович Сидоров.









О судьбе бывшего директора и результатах расследования с тех пор ничего официально не сообщалось. Оказалось, что следствие еще не завершено, а бывшие руководители по-прежнему фигурируют в деле в статусе подозреваемых. Об этом стало известно из опубликованного в открытом доступе постановления Деснянского районного суда Чернигова.





В ходе расследования уголовного дела, которое находится в производстве УСК по Гродненской области, было установлено, что лидские лаки и краски реализовывались в России и Украине через торговые дома «Лида ЛК» (Москва) и «Лида ЛК-Украина».





Очевидно, что белорусскому следствию потребовалась помощь зарубежных коллег в получении бухгалтерской и прочей документации о сделках. Чем помогли россияне, сказать сложно, а вот благодаря открытости украинского правосудия стало известно, что с лета 2014-го по май 2019 года следователь УСК семь раз обращался к украинцам с запросами об оказании международной правовой помощи по уголовному делу ОАО «Лакокраска».





В Украине на следственное действие в виде обыска или выемки документов требуется разрешение суда. В помощи белорусам ни разу не отказывали.





В очередном запросе белорусская сторона просила предоставить информацию из базы данных бухгалтерского учета ООО «Торговый дом ЛК-Украина»: платежные документы и сведения о движении средств по банковским счетам. 17 мая т.г. украинский суд дал согласие на доступ к этим документам.





В опубликованном постановлении сообщаются и подробности этого затяжного дела. Официально бывшие руководители ОАО «Лакокраска» и ООО «Торговый дом «Лида ЛК» (Москва) подозреваются в том, что «в период с 2012-2013 гг. злоупотребляя служебными полномочиями, действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, вопреки интересам ОАО Лакокраска г. Лида, 99,9% акций которого находятся в собственности государства, без необходимого экономического обоснования, не принимая во внимание проведенные предприятием маркетинговые исследования, организовали реализацию лака и лакокрасочной продукции в адрес ООО «Торговый дом Лида ЛК» (Москва» и ООО «Торговый дом Лида ЛК (Киев) по ценам ниже их фактической себестоимости при наличии реальной возможности рентабельной реализации данного вида продукции».





По данным следствия, топ-менеджеры к сбыту продукции «необоснованно привлекли аффилированные посреднические структуры, рентабельность продаж которых в 2-3 раза превысила прибыль товаропроводящей сети акционерного общества».





Ставится в вину экс-директору и невозврат средств за реализованную в Украине продукцию. «В декабре 2013 года - феврале 2014 года ОАО «Лакокраска» поставило ООО «Торговый дом ЛК-Украина» продукцию, которая в полном объеме реализована покупателям в Украине, ими полностью оплачена в период по июнь 2014 года. Однако задолженность торгового дома перед ОАО «Лакокраска» на сумму 754 482,51 евро не погашена», -- сообщается в документе.





По решению украинского суда до 17 июня вся необходимая белорусскому следствия информация должна быть собрана и отправлена в Беларусь. Следствие продолжается.









Где находится бывший директор лидской «Лакокраски» и какие аргументы он высказывает в свою защиту -- неизвестно. Возможно, он после выполнения плановой задачи нарастить производство не очень удачно выполнил задание по разгрузке складов.