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Белорусский стартап признан лучшим в Европе

Вчера завершилось подведение итогов на конкурсе R&B Next Awards Disruptive Tech в Барселоне.

Победителем стал белорусский стартап Oyper, использующий технологию компьютерного зрения для поиска одежды на фотографиях и видео, ее последующей классификации и возможности приобрести в онлайн-магазинах региона. Об этом сообщает пресс-служба стартапа.

Конкурс состоялся в рамках E-commerce выставки Retail & Brand Experience World Congress, которая проходит в Fira Barcelona. Выставка объединяет крупнейших ритейлеров со всей Европы и предлагает возможность стартапам, развивающимся в этой области, представить свои разработки крупнейшим магазинам и поучаствовать в конкурсе стартапов.

В этом году победа досталась белорусам из Oyper, которые разработали технологию, позволяющую покупать вещи прямо из видео, выбирать одежду любимых героев и заказывать ее онлайн.


Oyper Inc — белорусский стартап, разрабатывающий сверхточную нейронную сеть, которая определяет и классифицирует 9 классов объектов, основываясь на 600 атрибутах, что позволяет это делать быстро и с высокой точностью. 

Компания предлагает облачное решение, которое можно встраивать в веб-сайты онлайн-магазинов и видео провайдеров, что позволяет сделать процесс приобретения вещей более эффективным и более интерактивным способом, увеличивая конверсию покупателей. Команда объединяет разработчиков с большим опытом, которая с нуля создала нейросеть.


Источник: tut.by
11:49 29/05/2019
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