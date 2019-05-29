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Неожиданно: львиную долю прибыли банковской системы РБ получают... иностранные банки

В I квартале 2019 года прибыль до выплаты налогов, полученная иностранными банками РБ, значительно выросла, прибыль госбанков сократилась, а частных банков чуть поднялась.


По сравнению с I кварталом 2018 года данная прибыль иностранных банков увеличилась на 25,7% и достигла 148,8 млн. рублей. Такие данные содержатся в обзоре банковского сектора РБ по итогам I квартала текущего года, подготовленного Национальным банком РБ. 

Прибыль до выплаты налогов у частных банков увеличилась на 7,3% — до 25,9 млн. рублей, а у государственных банков она сократилась на 1,2% — до 106,3 млн. рублей.

Правда, государственные банки имеют значительные льготы по уплате налогов, поэтому их прибыль после уплаты налогов в I квартале текущего года составила 92,7 млн. рублей, что оказалось на 46,9% больше, чем в I квартале 2018 года.

У иностранных банков также есть льготы, но поменьше, поэтому их прибыль после уплаты налогов выросла на 33,6% и достигла 120,3 млн. рублей. А частные банки как-то обходятся без льгот, поэтому темпы роста их прибыли после уплаты налогов оказались ниже, чем прибыли до уплаты налогов и составили 3,5%. Данная прибыль у них за квартал достигла 20,3 млн. рублей.

Тем не менее, рентабельность капитала (после уплаты налогов) у частных банков оказалась самой высокой: 24,01% (против 18,28% по итогам аналогичного периода 2018 года). В результате они обогнали иностранные банки по данному параметру, хотя год назад уступали. 


Рентабельность капитала иностранных банков в I квартале текущего года снизилась до 17,15% с 19,19% год назад. А рентабельность капитала у госбанков выросла до 7,88% с 4,26% в I квартале 2018 года.

Частные банки лидируют и по другому важному показателю: величине необслуживаемых активов. Подобных активов у них меньше всего: 53,7 млн. рублей по данным на 1 апреля 2019 года. Год назад они составляли 46,9 млн. рулей.

Необслуживаемые активы в государственных банках выросли с 1 727,7 млн. рублей до 2 766,6 млн. рублей, то есть немногим более, чем на 1 млрд. рублей. У иностранных банков необслуживаемые активы выросли до 488,2 млн. рублей с 403 млн. рублей год назад.

Источник: select.by
10:16 29/05/2019
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