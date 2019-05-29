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США пришлось подвинуться: Сингапур вернул себе звание самой конкурентоспособной экономики мира

США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики, уступив его Сингапуру. Это следует из нового рейтинга швейцарской бизнес-школы IMD.

Сингапур вернулся на вершину мирового рейтинга самых конкурентоспособных экономик мира спустя десять лет. Соединенные Штаты опустились на третью строчку, второе место вновь занял Гонконг. В рейтинге отмечается, что добиться лидерства Сингапуру помогли развитая технологическая инфраструктура, квалифицированные кадры, благоприятное законодательство об иммиграции и эффективность при создании новых предприятий.

В десятке самых конкурентоспособных экономик в этом году впервые оказались две ближневосточные страны — Катар занял десятое место, а ОАЭ — пятое. Объединенные Арабские Эмираты еще три года назад находились на 15-й позиции. «Теперь ОАЭ занимает первое место в мире по эффективности бизнеса, превосходя другие экономики в таких областях, как производительность труда, цифровая трансформация и предпринимательство», — говорится в отчетеIMD.

10:00 29/05/2019
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