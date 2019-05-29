"Нафтан" продолжает испытывать дефицит нефти

"Нефть поступает (на "Нафтан" – прим.) по трубопроводу Сургут-Полоцк. Она надлежащего качества… Вопрос – в тоннаже. Сырья не хватает. Одни установки недогружены, другие переведены в режим циркуляции", - сообщил заместитель гендиректора "Нафтана" Сергей Евтушик, которого цитирует газета "Витебские вести".





Евтушик подчеркнул, что следствием разбалансированности процессов на "Нафтане" является пропорциональное снижение загрузки смежных нефтехимических предприятий. "Вся нефтехимия страны так или иначе завязана на сырьевых поставках из Новополоцка ("Нафтана" – ИФ). Они заблаговременно обсуждаются, согласовываются, определяются в объемах, закладываются в бизнес-планы и – как источник корпоративного дохода – в социальную политику трудовых коллективов. А тут эффект домино. Мы не выполняем контрактные обязательства перед своими партнерами, те – перед покупателями их продукции", - сказал замгендиректора.





Он также сообщил, что на предприятии не уверены в восстановлении полной загрузки в течение июня. "Сегодня необходимо наверстывать упущенное в апреле-мае. Про июньские объемы поставок мы тоже говорим с осторожностью", - отметил Евтушик.









По его словам, недостаточная загрузка может скорректировать планы предприятия по плановому капитальному ремонту установок первичной переработки нефти АТ-8 и АВТ-6. "Это крупнотоннажные объекты, задающие тон в работе еще двум десяткам установок. В какой последовательности и в каких сочетаниях ставить эти мощности на капремонт, теперь большой вопрос", - сказал Евтушик.





При этом он подчеркнул актуальность планового капремонта для технологической безопасности и производственных показателей. "Ремонт технологических линий на заводе проводится каждые три года. Для оборудования, имеющего дело с агрессивной средой, работающего в жестких параметрах, это солидный срок. Основательная профилактика и восстановление ресурсов – непреложный закон для нашей отрасли", - подчеркнул представитель завода. Кроме того, "от качества и сроков ремонта зависит экономика предприятия", - добавил он.





Представитель "Нафтана" также констатировал негативное влияние снижения объемов нефтепереработки на бюджеты и социальный климат в регионе. "Слишком велико влияние "Нафтана" на социальный микроклимат в городе и бюджеты всех уровней. Главное, чтоб наши контрагенты опять не подкачали", - подчеркнул Евтушик, говоря об ожиданиях по восстановлению полной загрузки "Нафтана".



