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Беларусь, Литва и Украина договорились о контейнерном поезде от моря до моря

28 мая в Одессе было подписано соглашение об организации грузовперевозок контейнерным поездом между Литвой, Украиной и Беларусью, сообщила пресс-служба БелЖД.

В реализации проекта участвуют железнодорожные администрации трех стран, ООО Containerships (Украина), ЗАО Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва). От Беларуси соглашение подписал первый замначальника БелЖД Игорь Шилов.

Стороны договорились об организации и развитии международных грузоперевозок в контейнерах поездом «Containerships train», который будет следовать по маршруту Клайпеда/Драугисте — Кяна — Словечно — Бровары/Одесса.

Будет ходить не меньше двух поездов в неделю. Соглашение предусматривает разработку графика, тарифов, маркетинговое взаимодействие.

Кроме того, другие страны или компании также могут присоединиться к проекту с согласия всех сторон.
07:43 29/05/2019
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