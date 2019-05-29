В реализации проекта участвуют железнодорожные администрации трех стран, ООО Containerships (Украина), ЗАО Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва). От Беларуси соглашение подписал первый замначальника БелЖД Игорь Шилов.





Стороны договорились об организации и развитии международных грузоперевозок в контейнерах поездом «Containerships train», который будет следовать по маршруту Клайпеда/Драугисте — Кяна — Словечно — Бровары/Одесса.





Будет ходить не меньше двух поездов в неделю. Соглашение предусматривает разработку графика, тарифов, маркетинговое взаимодействие.





Кроме того, другие страны или компании также могут присоединиться к проекту с согласия всех сторон.