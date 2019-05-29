Инфляция в Венесуэле достигла 130 000% в 2018 году

Центральный банк Венесуэлы сообщил, что в 2018 году инфляция достигла 130 060%, а в апреле этого года был зарегистрирован показатель 33,8%.





В релизе Центробанка сообщается, что в январе наблюдался самый высокий рост потребительских цен в 196,6%, в феврале − 114,4%, а в марте − 34,8%.





При этом в 2017 году инфляция составляла 862,6%, а в 2016 − 274%.





До этого последний доклад Центрального банка Венесуэлы публиковался в 2015 году, когда уровень накопленной годовой инфляции составлял 180,9%.





Центробанк также сообщает, что ВВП страны в третьем квартале 2018 года сократился на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.









Напомним, в январе глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман сообщил, что уровень годовой инфляции в Венесуэле составил почти 1,7 миллиона процентов.





В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием финансовых и экономических санкций против страны.





Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Венесуэлы в 2019 году потеряет 25%, в следующем году − 10%, инфляция прогнозируется на уровне в 10 миллионов процентов в 2019 и в 2020 годах