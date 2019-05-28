Разрешение на работу аккумуляторный завод не получил

Аккумуляторный завод под Брестом / belsat.eu





По словам активиста Дмитрия Бекалюка, акт ввода в эксплуатацию не подписал заместитель директора по государственной экологической экспертизе Евгений Рачевский. "Это значит, что экологическая безопасность объекта не подтверждена и эксплуатировать его экологически опасно, поэтому не был подписан сегодня акт ввода", — объясняет Бекалюк.





Разрешение на работу аккумуляторный завод не может получить уже в третий раз. Предыдущие попытки были в феврале и в конце апреля. Новая возможная дата приемки — 11 июня.





Тем временем общественные активисты считают, что завод в мае нелегально начал работу. Они создали специальную вахту и круглосуточно дежурят возле завода, фиксируют все нарушения.









Протесты против завода, который построила компания "АйПауэр", проходят с февраля 2018 года каждое воскресенье. На акции 26 мая горожане начали сбор подписей под обращением к президенту Беларуси. Они предлагают перепрофилировать опасное предприятие, которое несёт угрозу жизни и здоровью людей в регионе. Например, предлагается перенести туда участок литья завода "Брестгазоаппарат" или цеха Брестского электролампового завода.















