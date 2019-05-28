Пакистан отказался от российского газа
«Газпром» проиграл тендер по поставкам сжиженного природного газа в Пакистан. Об этом сообщил начальник департамента газового холдинга Павел Одеров.
«Пакистан действительно проводил тендер на поставки крупных партий СПГ. Мы в этом тендере участвовали, но не стали победителем», — приводит ТАСС слова Одерова.
Он отметил, что переговоры с Пакистаном больше не ведутся.
Одеров также рассказал, что «Газпром» создал рабочую группу по поставкам газа в Бахрейн, однако детально холдинг этим вопросом не занимается.
«Детальных переговоров с Бахрейном мы сейчас не ведем», — сказал он.
В 2017 году «Газпром» вел переговоры о поставках газа с Бахрейном и Пакистаном. Между РФ и Пакистаном было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере поставок СПГ, однако договор стороны так и не подписали.
Источник: Рамблер
17:25 28/05/2019