Пакистан отказался от российского газа

«Пакистан действительно проводил тендер на поставки крупных партий СПГ. Мы в этом тендере участвовали, но не стали победителем», — приводит ТАСС слова Одерова.





Он отметил, что переговоры с Пакистаном больше не ведутся.





Одеров также рассказал, что «Газпром» создал рабочую группу по поставкам газа в Бахрейн, однако детально холдинг этим вопросом не занимается.





«Детальных переговоров с Бахрейном мы сейчас не ведем», — сказал он.





В 2017 году «Газпром» вел переговоры о поставках газа с Бахрейном и Пакистаном. Между РФ и Пакистаном было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере поставок СПГ, однако договор стороны так и не подписали.