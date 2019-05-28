Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Пакистан отказался от российского газа

«Газпром» проиграл тендер по поставкам сжиженного природного газа в Пакистан. Об этом сообщил начальник департамента газового холдинга Павел Одеров.

«Пакистан действительно проводил тендер на поставки крупных партий СПГ. Мы в этом тендере участвовали, но не стали победителем», — приводит ТАСС слова Одерова.

Он отметил, что переговоры с Пакистаном больше не ведутся.

Одеров также рассказал, что «Газпром» создал рабочую группу по поставкам газа в Бахрейн, однако детально холдинг этим вопросом не занимается.

«Детальных переговоров с Бахрейном мы сейчас не ведем», — сказал он.

В 2017 году «Газпром» вел переговоры о поставках газа с Бахрейном и Пакистаном. Между РФ и Пакистаном было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере поставок СПГ, однако договор стороны так и не подписали. 

Источник: Рамблер
17:25 28/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Высота пламени - 20 метров! В России горит газопровод
Почему выгоняли воров голыми на улицу
Беларусь стала вторым после Германии импортером российского газа. Зачем нам столько?


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё