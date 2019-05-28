



По словам собеседников издания, последний завоз бананов по министерскому контракту состоялся в апреле. Будут ли поставки возобновлены, источники не уточнили. Однако опрошенные журналистами наблюдатели выразили мнение, что этого не произойдет. Бананы не являются товаром первой необходимости, а в бюджете не так много валюты, чтобы тратить ее на подобные вещи.





В начале марта килограмм бананов в Туркменистане стоил 6 манатов ($1,7). Сейчас эти фрукты можно найти лишь в немногочисленных коммерческих магазинах по цене 40 манатов ($11,4) — дороже, чем свежая говядина.





Большинство населения страны не может себе позволить покупать продукты в частных магазинах. Их доходов хватает лишь на покупку самого необходимого в сети госмагазинов, оставшейся с советских времен. Там регулярно наблюдаются дефицит и очереди.