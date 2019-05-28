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Власти Туркменистана оставили граждан без бананов - на глупости валюты нет

Министерство торговли Туркменистана перестало закупать бананы для государственных магазинов. Об этом 27 мая сообщило издание TurkmenNews со ссылкой на источники в торговой сфере.


По словам собеседников издания, последний завоз бананов по министерскому контракту состоялся в апреле. Будут ли поставки возобновлены, источники не уточнили. Однако опрошенные журналистами наблюдатели выразили мнение, что этого не произойдет. Бананы не являются товаром первой необходимости, а в бюджете не так много валюты, чтобы тратить ее на подобные вещи.

В начале марта килограмм бананов в Туркменистане стоил 6 манатов ($1,7). Сейчас эти фрукты можно найти лишь в немногочисленных коммерческих магазинах по цене 40 манатов ($11,4) — дороже, чем свежая говядина. 

Большинство населения страны не может себе позволить покупать продукты в частных магазинах. Их доходов хватает лишь на покупку самого необходимого в сети госмагазинов, оставшейся с советских времен. Там регулярно наблюдаются дефицит и очереди.

Источник: fergana
16:15 28/05/2019
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