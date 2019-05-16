Цементный капкан

Даже простые граждане нашей страны в курсе проблем с модернизацией цементных заводов, которые возникли давно, но обострились в последнее время.





История вопроса





Решение о проведении «цемент­ной» модернизации было принято в далеком 2005 г., когда спрос на этот вид товара на европейском и, в особенности, на постсоветских рынках достиг своего пика. При этом многие специалисты предсказывали его неминуемое снижение, поскольку в той же России, которая рассматривалась в качестве основного потребителя белорусского цемента, строились новые цементные заводы и реконструировались старые.





Однако модернизацию все же начали, причем, что немаловажно, за счет китайских связанных кредитов. А они отличаются тем, что для их использования приходится привлекать строителей из Поднебесной, закупая там же и все необходимое оборудование. При этом к нему, как и к качеству работы китайцев в ходе модернизации, возникло множество претензий, на устранение которых потребовалось немало времени.





В итоге цемент­ные заводы модернизировались намного дольше запланированного, а когда процесс с грехом пополам был завершен, оказалось, что дополнительные ниши на цементном рынке уже заняты конкурентами.





В частности, в РФ под эгидой практически всероссийского монополиста – компании «Евроцемент груп» было построено несколько новых заводов (всего их в холдинге 19), а общая производственная мощ­ность ее предприятий составляет сейчас более 60 млн т цемента и свыше 11 млн м3 бетона в год.









Беларуси же после введения в эксплуатацию трех производственных линий общей мощностью 5,4 млн т удалось выйти на производство 9 млн т цемента в год. Однако такое количество оказалось не очень-то и нужным: потребности внутреннего рынка вдвое меньше, а поставляя его на экспорт, нужно ориентироваться на местные цены. В частности, в российском направлении пришлось «идти на поклон» именно к «Евроцемент груп», через которую сейчас и реализуется практически весь наш цемент.





Берешь чужие и на время





Общая стоимость инвестпроектов по модернизации цементной отрасли Беларуси, по оценкам специалистов, превысила 1,2 млрд EUR, львиную долю которых составили те самые связанные китайские кредиты. А когда пришла пора отдавать деньги, оказалось, что устойчивой, а главное, рентабельной работы цементных заводов добиться так и не удалось.





Это был вынужден признать Александр Лукашенко, который во время «строительного» совещания, проведенного в ноябре прошлого года, заявил, что суммарные убытки трех крупных цементных заводов («Красносельскстройматериалы», «Белорусский цементный завод» (БЦЗ) и «Кричевцементношифер») по сравнению с 2017 г. выросли более чем в два раза и составили 220 млн руб. При этом задолженность по кредитам превысила 1 млрд USD, а мощности по производству цемента были загружены лишь на 70–80%.





Ситуация осложняется тем, что Экспортно-импортный банк Китая, который в 2009 г. и выдавал кредиты на «цементную» модернизацию, делал это исключительно под гарантии правительства РБ. Китайцы – люди осторожные и на других условиях работать отказались. В итоге платить по связанным кредитам в основном пришлось Минфину, который только за 4 года (с 2015-го по 2018-й) потратил на эти цели более 500 млн USD.





С самих же цементных заводов, что называется, взять нечего: анализ их состояния показывает, что оно весьма печальное. Проще говоря, все три цементных завода показывают огромные убытки, как за предыдущие годы, так и в 2019 г. В част­ности, БЦЗ демонстрирует чистые убытки уже 4 года подряд, начиная с 2015 г., «Кричевцементношифер» – 6 лет (!), начиная с 2013 г. Немногим лучше ситуация у «Красносельск­стройматериалов».





Вам и не снилось





«Чемодан без ручки», в который превратились белорусские цементные заводы (нести – трудно, а бросить – невозможно), будет еще долго портить кровь властям нашей страны. Чтобы как-то вернуть вложенные деньги, недавно был принят Указ Президента от 16.05.2019 № 181 «Об организациях цементной отрасли», как сказано в преамбуле этого акта, в целях ее финансового оздоровления.









«Финансово оздоравливать» цементные заводы пытались и раньше, все возможные виды господдержки в виде отсрочек и рассрочек оказывались им чуть ли не ежегодно, активы этих предприятий закладывались и перезакладывались. Но ничего не помогало – проблемы на внешних рынках только усугубляли их положение.





Указ № 181 – это еще одна попытка если не решить накопившиеся проблемы, то хотя бы перенести их на будущее. Так, трем цементным заводам предоставлены отсрочки и рассрочки в погашении задолженности по кредитам на общую сумму более чем на 0,9 млрд USD. При этом возмещать накопившуюся в 2015–2019 гг. задолженность перед государством (основной долг, проценты, комиссии и т.д.) БЦЗ начнет лишь через 10 лет и должен сделать это в течение 2029–2038 гг., «Красносельскстройматериалы» – через 11 лет (в 2030–2037 гг.), «Кричевцементношифер», у которого положение хуже всех, – даже через 19 лет (в 2038–2049 гг.).





Существенные (пусть и не такие значительные) отсрочки и рассрочки должны будут предоставить и коммерческие банки. Но и им в самом лучшем случае цементные заводы начнут отдавать деньги не раньше конца 2024-го. При этом правительство до конца 2026 г. будет за счет бюджета уплачивать проценты по кредитам, которые цементные заводы получили от Беларусбанка и Банка развития.





Но и этого мало. Минэнерго поручено в течение длительного времени не взыскивать с них задолженность, которая образовалась за уже потребленный природный газ. Предприятия также полностью освобождены от уплаты налога на недвижимость и земельного налога («Кричевцементношифер» – сразу на 30 (!) лет, т.е. фактически навсегда).





Понятно, что такая поддержка со стороны государства просто не снилась обычным предприятиям, которым на самом высоком уровне продолжают говорить о равенстве форм собственности в нашей стране.





Украина наносит удар





Не успели опубликовать текст Указа № 181, как информационное пространство взорвалось новостью о введении Украиной антидемпинговых пошлин в отношении импорта портландцемента. Причем, что редко встречается в международной практике, такое решение было принято сразу в отношении трех стран: Россия получила пошлину со ставкой 114,95%, Молдова – 94,46%, а Беларусь – «только» 57,03%. Пошлины такого размера не зря называют «запретительными». Их цель – совсем не восстановление справедливости, а банальное введение запрета на импорт товаров, в отношении которых они вводятся.





Пошлины введены Министерством экономического развития и торговли Украины и будут действовать в течение 5 (!) лет. Причем решение было принято на основании антидемпингового расследования, которое проводилось украинской межведомственной комиссией по международной торговле с 4 июля 2018 г.





Отметим, что «наезды» на белорусский цемент, поставляемый на украинский рынок, начались еще в 2017 г. Тогда нас пытались обвинить в нарушениях сертификационных процедур и создании неравных условий работы для украинских производителей или, проще говоря, в ценовом демпинге.





По словам руководства украинской отраслевой ассоциации «Укрцемент», этот строительный материал из Беларуси поставлялся по ценам чуть ли не в полтора раза ниже рыночных, что вряд ли соответствует действительности.





И уж совсем смехотворным выглядело обвинение со стороны украинских производителей в том, что при производстве белорусского цемента используется дешевый российский газ, покупаемый по заниженным «политическим» ценам.





Аргументы белорусской стороны, пытающейся объяснить коллегам, что белорусские модернизированные цементные заводы уже давно работают не на газе, а на пылеугольном топливе, во внимание не принимались. Как и ссылки на то, что цены на белорусский цемент легко узнать с помощью интернета, и они не соответствуют называемым руководством «Укрцемента».





Представители «Белорусской цементной компании» (БЦК), в состав которой входят два из трех наших цементных заводов, объяснили принятие антидемпинговых пошлин банальной недобросовестной конкуренцией. По словам специалистов БЦК, надежда на то, что пошлины не будут введены в действие, пока еще сохраняется (они вступают в силу через 30 дней после принятия соответствующего решения), но вероятность этого достаточно мала.





Как жить дальше





Удар, нанесенный цементной отрасли Беларуси со стороны нашей южной соседки, достаточно болезненный. Как-никак украинский рынок является вторым по объемам (20%) для белорусского экспорта цемента после России, на которую приходится более половины внешних поставок. Доля Польши составляет 15%, Литвы – 8,9%.





Только за первый квартал т.г. мы отгрузили на украинский рынок 52,4 тыс. т цемента, что на 28,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года, а в стоимостном выражении – в 1,6 раза. При этом общий объем поставок цемента из Беларуси в январе– марте т.г. составил 260,3 тыс. т, сократившись на 3,3%. Но деваться некуда – рост цен сразу более чем в полтора раза после введения новых пошлин сделают любые поставки невыгодными.





Поэтому, скорее всего, придется проводить вынужденную диверсификацию рынков. Однако руководство БЦК оптимизма не теряет и будет направлять цемент в другие страны. Россия, Польша и государства Прибалтики никакие пошлины вводить не собираются, а спрос на белорусский цемент там устойчивый. Так что будем надеяться, что все будет хорошо, и белорусские цементные заводы когда-нибудь расплатятся со всеми долгами, пусть и через 20 лет.