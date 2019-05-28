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На госпредприятии решили взять кредит – глава бизнес-союза поразился для чего

О казусе в сфере корпоративного управления госсектором naviny.by рассказал Георгий Бадей, председатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского.

– Мне довелось присутствовать на собрании акционеров в одной компании, где было принято решение о начислении дивидендов… при убытках предприятия. Интересуюсь, а из каких источников будете выплачивать дивиденды, а мне отвечают: придется брать кредит, — рассказал Георгий Бадей.

Он пояснил, что проводником принятия решения о выплате дивидендов оказался представитель государства в акционерном обществе.

– На собрании акционеров выступает пенсионерка и говорит: зачем общество вгонять в долги, а представитель государства голосует за начислении дивидендов, — пояснил Бадей.


Такие казусы, как выясняется, происходят из-за того, что на компании с госкапиталом возложена ответственность за своевременную уплату дивидендов государству. Правда, в Государственном комитете по имуществу говорят, что такие прецеденты «не носят системный характер», а нормы законодательства, которые такое порождают, планируют подправить.

Источник: gazetaby.com
14:09 28/05/2019
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