Евро и российский рубль подешевели на торгах 28 мая
Белорусский рубль немного девальвировался к доллару, но укрепился к евро и российскому рублю. Это позволило ему подорожать к валютной корзине на 0,04%, а с начала мая уже на 1,30%.
Курс доллара вырос на 0,0018 BYN до 2,0797 BYN/USD. По сравнению с началом месяца курс доллара обвалился на 0,0260 BYN.
Курс евро снизился лишь на 0,0004 рубля до 2,3262 BYN/EUR. Евро с начала мая курс евро рухнул на 0,0308 BYN.
Курс российского рубля упал на 0,0021 рубля до 3,2221 BYN/100 RUB. Это на 0,0424 BYN ниже, чем было в начале мая.
Россия
Банк России поднял официальный курс доллара на завтра на 8 копеек до 64,5394 российских рублей, а официальный курс евро на завтра опустил на 2 копейки до 72,1680 российских рублей.
Источник: select.by
13:52 28/05/2019