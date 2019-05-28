Евро и российский рубль подешевели на торгах 28 мая

Курс доллара вырос на 0,0018 BYN до 2,0797 BYN/USD. По сравнению с началом месяца курс доллара обвалился на 0,0260 BYN.





Курс евро снизился лишь на 0,0004 рубля до 2,3262 BYN/EUR. Евро с начала мая курс евро рухнул на 0,0308 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0021 рубля до 3,2221 BYN/100 RUB. Это на 0,0424 BYN ниже, чем было в начале мая.





Россия

Банк России поднял официальный курс доллара на завтра на 8 копеек до 64,5394 российских рублей, а официальный курс евро на завтра опустил на 2 копейки до 72,1680 российских рублей.