За грязную нефть платить никто не хочет





Остальные подробности не раскрываются.





«Однако, понятно, что эти соглашения носят временный характер и имеют своей целью поддержать производство на «Нафтане» на две-три недели, пока стороны не придут к согласию по оценке и механизму компенсации убытков. Другой целью соглашений, вероятно, является предотвращение дефицита поставок бензина в Беларусь», — отмечают эксперты « Беларусь в фокусе ».





Тем временем российская сторона, во-первых, не может прийти к согласию кто именно – «Транснефть», кампании-поставщики («Роснефть» и др.), или же правительство должны возмещать эти убытки внутри страны, во-вторых, настаивает на оплате грязной нефти (пускай с небольшим дисконтом) и только после оплаты готова говорить о возмещении. Total и Eni отказались оплачивать нефть из «Дружбы».





Между тем убытки всех вовлеченных сторон продолжают расти, поскольку очистка «Дружбы» задерживается. С Польшей, например, не удается достичь согласия, другие европейские покупатели также не понимают, под какие гарантии они могли бы заняться очисткой и переработкой грязной нефти.





«Неясность с перспективами работы «Дружбы» вынуждает Минск активизировать переговоры об альтернативных поставках, однако, на это потребуется значительное время, и маловероятно, что Россия согласится уравнять тарифы на транзит своей и казахстанской нефти – т.е. казахстанская нефть будет для Беларуси значительно дороже российской из-за транзитной составляющей», — прогнозируют эксперты.





Они подчеркивают, что белорусская сторона, в отличие от всех остальных покупателей российской нефти, тесно сотрудничает с Россией по восстановлению транзита по «Дружбе» и не подает исков за причиненный ущерб, рассчитывая получить компенсацию иным путем.