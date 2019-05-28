Минфин США раскрыл основания для санкций против Дерипаски





Список документов на две страницы американское ведомство рассекретило в рамках судебного иска Дерипаски к ведомству, который рассматривается в федеральном окружном суде по округу Колумбия в Вашингтоне.





Дерипаска 15 марта подал в суд на минфин и его главу Стивена Мнучина, а также на Office of Foreign Assets Control (OFAC) - структуру минфина, отвечающую за санкционную политику, и ее руководителя Андреа Гацки. Он потребовал снятия персональных санкций и удаления своего имени из "кремлевского доклада".





Также Дерипаска требовал, чтобы власти США предоставили доказательства обвинениям, по которым его включили в санкционные списки. OFAC в ответ предоставил в суд список документов и публикаций в СМИ, которыми руководствовался, вводя санкции против Дерипаски.





В списке значится всего 29 источников, но несколько из них скрыты. Документ сопровождается зачеркнутым грифом "совершенно секретно" и дополнительным обозначением ограниченного доступа, которое при публикации отцензурировали.





В январе 2018 года Дерипаску включили в так называемый "Кремлевский доклад" США - список чиновников и бизнесменов, который минфин предоставил Конгрессу США. Ведомство включило в него людей, которые по мнению чиновников, близки к президенту России Владимиру Путину.





6 апреля того же года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. Имя миллиардера фигурировало в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США. Выяснилось, что сейчас уже осужденный экс-советник Трампа Пол Манафорт работал на Дерипаску, а с бизнесменом контактировал через Константина Килимника. В США Килимника связывают с российской разведкой.





Би-би-си обратилась за комментарием к адвокату Дерипаски в американском суде Эриху Феррари и ожидает ответа.









Где минфин США собирал информацию о Дерипаске

Документ минфина сопровождается заявлением под присягой Лейлы Бахери, заместителя директора отдела по оружию массового поражения, Ближнему Востоку, Европе и России в OFAC. Она удостоверяет, что перечисленные документы представляют собой полный список документов, рассматривавшихся при принятии решения о введении санкций в отношении Дерипаски.

Рейтинги миллиардеров

Источниками американского минфина, помимо сайта Дерипаски и его компаний EN+ и "ЕвроСибЭнерго", стали списки Forbes и Bloomberg. В списке фигурируют ссылки на профайл миллиардера на сайте американской версии Forbes - к ней минфин обращался 31 января 2018 года, журнал оценивал состояние Дерипаски в 6,7 млрд долларов, сейчас - 3,1 млрд.





Bloomberg Billionaires Index, к которому также обратились американские чиновники, тогда же оценил капитал Дерипаски в 8,79 млрд, сейчас - 3,88 млрд. Сам Дерипаска оценивал свои потери от санкций в 7,5 млрд долларов.

Материалы СМИ о Дерипаске (и не только о нем)

В списке минфина фигурируют материалы в британских Times и Telegraph о тяжбе Дерипаски с Михаилом Черным в лондонском Высоком суде. Черной утверждал, что был деловым партнером миллиардера и требовал компенсации за 13,2% акций алюминиевого холдинга РУСАЛ.





Дерипаска отрицал партнерство с Черным и утверждал, что тот лишь был его "крышей" - обеспечивал в начале 1990-х защиту его бизнесу. Стороны закончили спор в 2012 году мировым соглашением.





Еще один общедоступный источник - расследование OCCRP, пришедшее к выводу о получении Дерипаской гражданства Кипра. Также американские чиновники ознакомились с материалом издания The Nation 2008 года - в статье утверждалось, что сенатор Джон Маккейн, который тогда участвовал в президентских выборах в США от республиканцев, и Дерипаска сыграли ключевые роли в том, как Кремль получил контроль над Черногорией.





В материале отмечалось, что сенатор и миллиардер познакомились в 2006 в Давосе и что якобы Дерипаска через Маккейна лоббировал признание независимости Черногории в США. The Nation также писал и о связях Дерипаски с Манафортом.





Среди источников минфина есть и статья корреспондента Guardian Люка Хардинга об экскурсиях по местам Лондона, где недвижимость принадлежит росссийским олигархам. Их организовывал россиянин Роман Борисович (мы рассказывали о его деятельности здесь).





Дерипаска в материале упоминается лишь один раз - во время рассказа про Белгрейв-сквер, которую, как пишет Guardian, шутливо называют "Красной площадью" - недвижимостью там владеют россияне. Хардинг в тексте пишет, что дом номер 5 на Белгрейв-сквер принадлежал Дерипаске.

Google Maps

Следующим пунктом после этой статьи в списке документов минфина идет запрос в Google Maps на адрес 5 Belgrave Square London; в материале Хардинга этот дом упоминался как принадлежавший в прошлом Дерипаске.

Иск Дерипаски к Associated Press

Иск миллиардера к журналистам, написавшим о его связях с Манафортом, также упоминается среди документов, ставших основанием для введения санкций. Бизнесмен обвинял журналистов в клевете.





Поводом послужила статья, в которой утверждалось, что до работы на Трампа Манафорт тайно занимался продвижением интересов президента России Владимира Путина за рубежом и получал на это деньги от Дерипаски, с которым в 2006 году заключил контракт. Агентство оценивало ежегодный гонорар Манафорта в 10 млн долларов. Иск Дерипаска подал 5 мая, 17 октября суд его отклонил.









Как Дерипаска вывел из-под санкций компании, но потерял контроль над ними

Дерипаске уже удалось вывести часть своих активов из-под американских санкций. В декабре 2018 года Дерипаска добился вывода из-под ограничений En+, "Евросибэнерго" и "Русала".





Для этого ему пришлось снизить свою долю в этих компаниях ниже контрольной, а в советы директоров En+ и "Русала" вошли независимые директоры. Среди них были граждане США и Европы, не связанные с бизнесменом.





Сейчас идет работа по выводу из-под санкций другого актива Дерипаски - группы ГАЗ. Из-за ограничений Volkswagen приостановил переговоры о покупке доли в ГАЗе, также приостановлены переговоры по поставкам дизельных двигателей Volkswagen для "Газелей". Об этом сообщало агентство РИА Новости. Причиной стали санкции США.





Дерипаска приводил другой пример - немецкую компанию Daimler, прекратившую сотрудничество с ГАЗ. С декабря на заводе приостановлена сборка легких коммерческих автомобилей Merсedes-Benz Sprinter.





Дерипаска утверждал, что готов снизить свою долю в группе ГАЗ, отказавшись от контрольного пакета. Компанию ждет скорое банкротство, если с российского автопроизводителя не снимут санкции, говорил Дерипаска журналистам на заводе группы в Нижнем Новгороде.





В марте американские власти продлили до 6 июля срок, за который инвесторы должны вывести свои средства из ГАЗа. Они дали Дерипаске время на то, чтобы снизить свою долю в компании и сделать возможным ее исключение из санкционного списка.