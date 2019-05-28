"Объемы со стороны Беларуси, какие-то пожелания есть, но технически на этой-следующей недели приедут их представители, мы послушаем. Там не только бензин, там еще нефть", - сказал Бозумбаев.





Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании активизировать переговоры по поставкам нефти из Казахстана. Эта тема обсуждалась в ходе встречи главы государства с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым. Дипломат подтвердил готовность страны поставлять нефтепродукты в Беларусь.





На встрече также было отмечено, что визировать договоренности по поставкам казахстанской нефти в Беларусь должна Россия, поскольку транспортировка будет проходить по находящемуся на ее территории нефтепроводу.



