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Минэнерго Казахстана назвало сроки переговоров с Минском по поставкам нефти

Обсуждение вопроса о возможных поставках нефти и нефтепродуктов с Минском может начаться в течение двух недель, сообщил во вторник журналистам глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

"Объемы со стороны Беларуси, какие-то пожелания есть, но технически на этой-следующей недели приедут их представители, мы послушаем. Там не только бензин, там еще нефть", - сказал Бозумбаев.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании активизировать переговоры по поставкам нефти из Казахстана. Эта тема обсуждалась в ходе встречи главы государства с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым. Дипломат подтвердил готовность страны поставлять нефтепродукты в Беларусь.

На встрече также было отмечено, что визировать договоренности по поставкам казахстанской нефти в Беларусь должна Россия, поскольку транспортировка будет проходить по находящемуся на ее территории нефтепроводу.

10:29 28/05/2019
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