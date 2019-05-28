В странах ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро





Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Также они стали уже, ширина их такая же, как у купюры в 50 евро. Отмечается, что благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошельках граждан, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать.





Фото: Reuters





Новые банкноты завершают обновление серии

Обновленные купюры в 100 и 200 евро снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Также они содержат новый элемент — голограмму, которая меняется при поворачивании купюры. Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.



