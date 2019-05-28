С 1 июня подорожает коммуналка

Это подорожание услуг предусмотрено плановым повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги в пределах 5 долларов, пишет Myfin.by





Тарифы увеличатся с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал. Экономически обоснованный тариф на эти жилищно-коммунальные услуги останется на прежнем уровне — 88,99 рубля за 1 Гкал.









В Беларуси ежегодно с 1 января планово поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги в пределах 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг, пишет Finance.TUT.by









Но в этом году тарифы на ЖКУ решили повысить в 2 этапа: с 1 января – на услуги газо, – электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию (суммарно на 3,9 доллара), а с 1 июня, после завершения отопительного сезона, – на услуги теплоснабжения (на 1,1 доллара).





К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 квадратов, в которой прописан 1 человек, в феврале за отопление нужно было заплатить 17,2 рубля. По июньским тарифам за этот же потребленный объем (1,0163 Гкал) нужно было бы заплатить уже 18,78 рубля.





За горячую воду (за 0,4198 Гкал) в феврале в этой же квартире вышло 7,11 рубля. По июньским тарифам вышло бы 7,76 рубля.





При этом экономически обоснованный тариф на теплоснабжение подняли с 1 января этого года с 81,42 до 88,99 рубля за 1 Гкал. Напомним, в 2018 году полный тариф на теплоснабжение понизили с 91,18 до 81,42 рубля за 1 Гкал.