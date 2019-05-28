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Опять скандал: в России считают, что Белстат мутит с данными по поставкам молока

Национальный союз производителей молока направил в ФТС письмо с информацией о несоответствии данных по импорту продукции из Республики Беларусь в Россию. Так, например, по данным российской стороны в августе 2017 года в РФ было импортировано на 157,6% больше молочной продукции, чем по данным статкомитета РБ, пишет milknews.ru.

Опять скандал: в России считают, что Белстат мутит с данными по поставкам молока
В письме указано, что по данным отчета «Импорт России важнейших товаров январь-март 2019 г.» импорт сыров и творога в физическом объеме составил на 56,3% больше, чем за тот же период годом ранее и на 11,1% больше в стоимостном выражении. Аналитический центр Союзмолоко выяснил, что значительный рост импорта из РБ прослеживался в январе 2019 года, однако в данных Белстата этой информации не содержится. В статистике Федеральной таможенной службы указано, что было импортировано 45,1 тыс. тонн продукции, в то время как среднемесячные значения не превышают 19 тыс. тонн.

При этом стоимость поставок соответствует среднемесячным, но расчетная цена более чем в два раза ниже среднерыночной — $3,8 за кг. Такая же ситуация сложилась с теми же товарными позициями в ноябре прошлого года.

Республика Беларусь остается ключевым экспортером для России, обеспечивая около 80% импорта молочной продукции в РФ. По данным Союзмолоко, уровень самообеспечения России молочной продукцией по итогам 2018 года предварительно составил 84,2%.


С февраля 2019 года Россельхознадзор на постоянной основе проводит анализ транзитных поставок через территорию Российской Федерации подконтрольной продукции из Республики Беларусь в адреса получателей Республик Казахстан и Киргизия. При проведении анализа специалистов Службы привлекла внимание скорость оборачивания транспортных средств, которые за 2-5 суток успевали доставить продукцию в такие города, как Алма-Ата и Бишкек, вернуться в Беларусь, преодолев расстояние более восьми тысяч километров, загрузиться снова и отправиться в адреса следующих получателей, которых Россельхознадзор называет «фантомными».

Produkt.by
09:23 28/05/2019
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