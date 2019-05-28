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Амбиции белорусского ВПК упираются в отсутствие денег у силовиков

Прошедшая международная выставка вооружений и военной техники «Milex-2019» стала безусловным успехом Госкомвоенпрома Беларуси.


Но выявила и ряд факторов, сдерживающих реализацию потенциала и амбиций беларуской оборонки, пишет Belarus in focus.

На мероприятии около 170 производителей представили более 4000 изделий. Расширилась и география участников. Выставку посетило 59 официальных делегаций из 35 государств Европы, Азии и Африки. Представители ВПК Беларуси провели 377 встреч и переговоров с представителями 52 стран. Заключено порядка 30 экспортных договоров на сумму около 200 млн. долларов США. Беларуская сторона позиционирует «Milex-2019» как крупнейшую оружейную выставку Восточной Европы.


Однако, ничего не сообщается о количестве и объемах контрактов, заключенных в интересах беларуских силовых ведомств. Большое количество новой беларуской техники, представленной на «Milex-2019», были инициативными разработками, которые существуют в виде выставочных образцов (некоторые — в течение многих лет) или вообще — макетов.

Беларусь направляет на нужды сектора национальной безопасности и обороны наименьшую долю своего ВВП среди всех постсоветских европейских стран. Финансовое состояние беларуских силовых ведомств не позволяет им проводить масштабные закупки. А узкий внутренний платежеспособный спрос соответственно сдерживает развитие беларуского ВПК, несмотря на наличие ряда амбициозных и перспективных проектов создания новой военной техники и вооружения, представленных на «Milex-2019». И эта ситуация сохраняется в течение многих лет.


08:31 28/05/2019
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