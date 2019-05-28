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КГК проверил инновации в Могилевской области – все грустно

Комитет государственного контроля рассмотрел результаты аудита эффективности инновационного развития Могилевской области. Главные выводы неутешительны. Об этом сообщает сайт облисполкома со ссылкой на первого заместителя председателя ведомства Юрия Фролова.

Анализ показал, что в регионе не задействован потенциал по созданию производств, основанных на прорывных технологиях, а также продукции, новой для мирового рынка. Более половины инвестиционных проектов, которые включены в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, реализуются ненадлежащим образом.

Такое положение дел во многом обусловлено недостатком финансовых ресурсов. Ежегодно в Могилевской области затраты на инновации не превышают 100 млн рублей, или 1,5% от валового регионального продукта.

Из-за этого снижаются объемы оказания услуг инновационного характера. То же происходит и с поставками инновационной продукции, более половины которой приходится лишь на четыре предприятия: ОАО "Белшина", "Могилевлифтмаш", "Моготекс" и "Могилевхимволокно".

Horki.info
08:27 28/05/2019
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