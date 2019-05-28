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Лидеры мнений предсказывают еще 5 лет застоя в Беларуси

Разрыв в доходах между Минском и регионами может приблизиться к 50%.

Цэнтр новых ідэй презентовал Индекс будущего Беларуси−2019, в котором 58 экспертов из различных организаций поделились своими ожиданиями на ближайшую пятилетку, пишет "Завтра твоей страны".

Перспективы реформ в принципе, будь то экономика, образование или другие сферы, лидеры мнений оценивают скептически.

— Вероятность того, что вообще ничего происходить не будет, около 37%. А если и будут, то, вероятно, незначительные экономические реформы, — говорит директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

Тем не менее, около трети участников опроса считают, что у представителей госорганов будет расти осознание необходимости проведения реформ.

В ближайшие годы продолжит укрепляться национальная идентичность белорусов. Хотя не настолько, чтобы заменить применимое к ней определение «неустойчивая» на прочную.

— Уже второй год эксперты позитивно оценивают национальную идентичность. Но многие считают, что широкие дискуссии о национальной идентичности и российском влиянии продолжатся, — рассказывает Андрей Казакевич.

Положительно оценена в Индексе ситуация с уровнем взаимодействия между общественными инициативами. По этому показателю Беларусь все больше приближается к европейской модели. Это может быть связано с тем, что в последние годы люди в стране активней вкладывают деньги в частные инициативы.


Примерно половина участников опроса ожидает улучшения ситуации с коррупцией, остальные уверены, что она останется на прежнем уровне.

В то же время в ответах появилось чуть больше пессимизма. Он касается, в частности, потери динамики развития и преобразований. Авторы исследования уже анонсировали стагнацию в экономике. По словам Андрея Казакевича, ощущение грядущей стагнации более сильное, чем в предыдущем прогнозе, проведенном год назад.

— Основной фактор таких ощущений — экономика. Большинство экспертов думает, что Беларусь не выйдет за пределы коридора 1,5-3%. Это значит, что потери, которые понесла страна в результате экономического спада в последние 10 лет, не будут возобновлены, — отметил директор «Палітычнай сферы».

Застой для Беларуси, по его словам, это негативное явление и потеря времени. Это не только замедление развития, но еще и высокий риск того, что Беларусь будет превращаться в периферию.

Соавтор исследования озвучил прогноз по предстоящему разрыву в доходах между Минском и регионами, который уже сейчас достиг 38%. В ближайшие пять лет он может приблизиться к 50%.

Прогнозировать политическое состояние внутри страны и развитие внешнеполитических отношений сложно из-за их высокой зависимости от одного-двух человек, принимающих решения. Поэтому внешняя политика вызывает достаточно много вопросов и даже некоторые опасения у участников исследования.

— Хотя большинство считает, что ничего не изменится, все же эти вызовы были отмечены, — сказал Андрей Казакевич.

Ожидается также, что ни одни из двух выборов не принесут ничего нового, потому что власть не решится на какие-либо преобразования.

08:11 28/05/2019
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