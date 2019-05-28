Биткоин подорожал до максимума за год, приближается к $9000

Согласно данным CoinDesk, курс биткоина увеличился в ходе торгов на 2,1%, до $8804,6.





С начала года стоимость криптовалюты подскочила на 130%, однако биткоин очень далек от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к $20000.





Другие криптовалюты, такие как EOS, Ether, XRP и litecoin, дорожали более чем на 5% в ходе торгов в понедельник.





Совокупная стоимость всех криптовалют оценивается в $268,1 млрд, это максимальное значение с начала августа прошлого года.



