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«Ядовитую» российскую нефть начали откатывать обратно

Реверсную транспортировку начали с 24 мая.

Белорусским оператором магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» совместно с российской стороной – брянской «Транснефть – Дружба» начаты работы по «перегону» некачественной нефти, сообщают в пресс-службе «Белнефтехима».

Как рассказали в концерне, дорожная карта мероприятий, согласно которым пройдет замещение на белорусской территории нефти ненадлежащего качества, готова. Сейчас стороны приступили к выполнению ее этапов.

– На данный момент уже разработали и согласовали все техрегламенты и иную документацию, согласно которым может проводиться реверсная транспортировка нефти с территории Беларуси, – пояснили в «Белнефтехиме».

Например, 24 мая по второй ветке трубопровода, направленной в сторону российской ЛПДС Унеча, стартовала транспортировка «ядовитой» нефти, которую до этого приняли «накопители» линейной производственно-диспетчерской станции в Мозыре после первого этапа ее вытеснения. К полуночи 27 мая таким способом из Беларуси было отправлено свыше 80 тысяч тонн «ядовитой» нефти, пишет kp.by


– Сейчас к Мозырьскому НПЗ и в сторону Украины идет прокачка чистой нефти: в штатном режиме и по графику, – пояснили в пресс-службе. – Загрузки на производственных площадях в Мозыре – плановые, обеспечивается переработка качественной нефти. Все процессы происходят под жестким качественным контролем.

В то же время «Нафтан» продолжает работать при сниженных загрузках, используется только чистая нефть, которая поступает на предприятие по ветке Полоцк-Сургут.


21:40 27/05/2019
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