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Топливо подорожает до 2 рублей?

Прогноз экономистов сбывается.

План по повышению цен на моторное топливо в текущем году, который установил концерн «Белнефтехим», известен всем: каждое воскресенье «радовать» жителей Беларуси их увеличением на копейку. Пока никакие внешние факторы на этот процесс не повлияли, пишет «Экономическая газета».

А значит, сбывается и прогноз, составленный еще в середине марта. В соответствии с ним стоимость 95-го бензина и «солярки» достигнет уровня в 1,6 BYN 31 марта (так и случилось), а 1,7 BYN – 9 июня. До последней даты остается две недели, потому что с 26 мая в нашей стране розничные цены на моторное топливо снова увеличены на одну копейку. И если за этот период не произойдет ничего сверхъестественного, второе воскресенье июня мы встретим с «предсказанной» ценой.

Пока же отметим, что с 26 мая т.г. цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,57 BYN за 1 литр, АИ-95-К5-Евро – 1,68 BYN, АИ-98-К5-Евро – 1,89 BYN, а дизтоплива – 1,68 BYN за 1 литр.

Как и ранее, пресс-служба концерна объясняет это повышение ростом мировых цен на нефть и необходимостью компенсировать возросшие расходы белорусских нефтеперерабатывающих заводов на ее покупку. При этом каждую неделю озвучиваются разные цифры для его обоснования. На этот раз нам сообщили, что, несмотря на определенное снижение цен на североморскую нефть, средняя цена на нее за май составила приблизительно 72 USD за баррель, что на 21% выше цен января т.г. В свою очередь цена на российскую нефть марки Urals, которую мы и покупаем, выросла с начала года на 18,6%.

При этом с начала года цены на белорусских АЗС увеличились лишь на 8,45%. Не забывают нам напомнить и о «бензиново-солярочных» ценах в соседних государствах, где они (за исключением России) существенно выше наших. Так что в Беларуси им еще расти и расти, и этому никакие прогнозы не помешают.


21:01 27/05/2019
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