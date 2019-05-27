Экономист об «играх» с бензином: Лукашенко боится народа

Через неделю после последнего подорожания цены на белорусских заправках поднялись снова… На уже предсказуемую сумму – одну копейку. К тактике постепенного роста цен на горючее автовладельцы привыкли еще в прошлом году, но заметили ли – в этом году «Белнефтехим» в полтора раза чаще меняет цифры на заправочных щитах. В течение неполных пяти месяцев горючее подорожало уже на 8,45%, сообщает «Белсат».





Без изменений эти цифры продержались неделю. И снова – каждый вид топлива подорожал на копейку.





«На копейку – оно как бы и не чувствуется», – говорят жители Минска.





«Оно дорожает, но я в этом не увидел для себя каких-либо существенных затрат», – отмечают они.





«Увеличение горючего на 1 копейку не так сильно бьет по бюджету как если бы его увеличили резко. Правда я не знаю на сколько подорожала нефть и насколько цены выросли относительно нефти», – говорят прохожие.





«Неизвестность! Взяли бы подняли адекватно. Понятно, что идет привязка к доллару – то поднимите сразу, зачем делать покопеечно?» – отмечают минчане.









«По 1 копейке это незаметно», – полагают опрошенные.





Поднимая цены на горючее то раз, то три раза в месяц и каждый раз только на копейку – «Белнефтехим» запутал потребителя. Никто уже не в состоянии оценить – значительно ли меняется цена.





«Правительство боится народа, что если повысит за неделю цены сразу на 20 центов, то будут какие-то волнения. Они же и были когда-то, помните, когда водители выезжали на проспект и колоннами ехали, сигналя против повышения цен», – говорит экономист Леонид Злотников.





Акции «Стоп бензин» летом 2011-го года – это одна из всего нескольких протестных волн, организованных при действующей власти. Тогда водители отреагировали на 30-процентный скачок цен на заправках. Государство выводы сделало, но не поднимать цен на нефтепродукты не может. Из-за налогового маневра Москвы с начала года растет цена на российскую нефть, которую покупает Беларусь.





«Раньше экспортная пошлина оставалась в распоряжении Беларуси, то есть мы получали российскую нефть без экспортной пошлины, перерабатывали и продавали продукты и сырую нефть уже с экспортной пошлиной. Продавали на мировом рынке и почти всю пошлину оставляли себе», – говорит Леонид Злотников.





Эта пошлина составляла почти половину стоимости литра нефти Urals. Переговоры о компенсации Москвой этих потерь затягиваются, растет налог на добычу нефти, и доходы «Белнефтехима» упали с начала года. Вместе с сегодняшними изменениями цен на очередную копейку, концерн успокаивает: «Стоимость белорусского моторного топлива сохраняется на более низком уровне, чем в сопредельных государствах, кроме России, которая имеет достаточно собственного углеводородного сырья».





Стоимость бензина и дизельного топлива в Украине на 40-48% процентов выше, а в Балтии и Польше – на 58-80% дороже, чем в нашей стране.





Через четыре с половиной года белорусские НПЗ будут покупать нефть в России по мировым ценам и конкурировать с Западом на мировом рынке не смогут – считает Леонид Злотников.





Свои потери государственный концерн «Белнефтехим» частично уравновесит за счет подорожания на внутреннем рынке. В прошлом году цены на топливо росли в среднем на 2 копейки в месяц. В этом году в первые 5 месяцев – уже на 3 копейки.



