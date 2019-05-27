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В Беларуси пора радикально сократить функции государства

По мнению аналитиков, государства в белорусской экономике слишком много. Многие его функции совершенно спокойно можно передать в частные руки.

В Беларуси пора радикально сократить функции государства
Напомним, официальный прогноз белорусских властей на текущий год предусматривает экономический рост в 4%, пишет Ежедневник. По оценке Международного валютного фонда, в 2019 году белорусская экономика вырастет менее чем на 2%.

«С 2014 года изменился вектор нашего роста, мы стали отставать от стран Центральной и Восточной Европы. К сожалению, если мы не догоним другие страны, это может быть чревато тем, что за нами закрепится статус некого аутсайдера», – отметил научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук в ходе Belarus Future Unconference-2019.

В последние годы можно наблюдать значительный отток рабочей силы и человеческого капитала, и это одна из основных угроз, на которые надо обращать внимание, считает эксперт.

Оценивая потенциал роста белорусской экономики, Дмитрий Крук назвал цифру в 2,5%. При этом он признался, что это, безусловно, мало.

«Для того чтобы мы догоняли, и догоняли достаточно успешно, рост должен быть примерно 6%. Понятно, что это условные цифры. Однако, вопрос в другом: можем ли мы увеличить рост с 2,5 до 6%? Да, многие показатели говорят, что это реально», – считает эксперт.

Между тем, экономические власти страны хотят сохранить ту структуру экономики, которая существует сегодня, вкрапляя в нее что-то новое, по типу ПВТ, Китайско-белорусского индустриального парка, чтобы это стало точками роста.

«Но насколько такой путь развития может дать ощутимый результат?», – задается вопросом Дмитрий Крук.

Отстаем от всех – как догнать?

«Сегодня нам, прежде всего, надо ликвидировать разрыв в благосостоянии со странами Центральной и Восточной Европы, – обращает внимание экономист. – И только после того, как мы окажемся на орбите другого порядка, перед нами встанут уже более серьезные вопросы: как обеспечить рост в условиях более высокого уровня дохода. С таким вопросом сталкиваются сейчас многие страны мира, но мы до него пока не доросли», – пояснил эксперт.

Нужно четко понимать, утверждает Дмитрий Крук, что в последние пять лет мы сильно отстаем от всего внешнего мира и не можем себе позволить говорить о каких-то мегаконцептах.

«Если говорить о развитии системы инноваций в Беларуси, то нужно понимать, что у нас нет предпосылок создать что-то инновационное, прорывное: беспилотный автомобиль и т.д., – отметил экономист.

Однако, мы можем строить систему инноваций с фокусом на маркетинговые инновации, считает Дмитрий Крук. Иными словами, адаптировать, внедрить определенные бизнес-модели к какому-то белорусскому формату. Такие инновации Беларусь не только может себе позволить, но и должна.

Что с ролью государства

Затрагивая вопрос роли государства в экономическом развитии страны, Дмитрий Крук отметил, что в нынешних экономических условиях для успешного развития страны в роли прогрессора никак не может выступать государство.

И вот встает вопрос, какие функции должно сегодня выполнять государство, поскольку, как не раз отмечалось многими экспертами, в Беларуси есть проблема с раздутостью функций госуправления.


Эксперты считают, что основной функцией государства должна быть регулятивная.

«Государство должно создать четкую и понятную правовую среду для всех. Да, возможно, ряд каких-то отраслей должны иметь право на получение налоговых льгот. И возможно, в бюджете должен быть предусмотрен целевой фонд для поддержки каких-то стартапов и т.д.», – отметил Крук.

Но при этом, убежден экономист, должны быть четкие и ясные правила касательно того, как будут распределяться средства фонда. И здесь важно, чтобы государство ни в коем случае не было главным распределителем ресурсов.

«При этом к функции государства должен принадлежать суд, как источник соблюдения контрактов и т.д. Поскольку без эффективно функционирующей судебной системы никакой экономики не будет, – подчеркнул Дмитрий Крук. – К функциям государства я бы еще отнес поддержку системы образования. И на этом все. Именно с этого надо начинать экономические реформы».

«Очень часто в наших стратегиях устойчивого развития  государство рассказывает, какие отрасли какую долю ВВП будут иметь через допустим 20 лет, что неправильно, на мой взгляд», – отмечает экономист.

Между тем, по мнению эксперта BEROC, эффективное развитие экономики как раз в ином: в отмирании старых нежизнеспособных предприятий и появлении новых.


Ирина Мурина
19:44 27/05/2019
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