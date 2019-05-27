Как правительство разберется с предприятиями, где зарплата ниже 400 рублей?
Одних нагнут, другим позволят платить по старинке, считает финансовый аналитик.
Правительство Беларуси намерено заняться предприятиями, где средняя зарплата работников составляет менее 400 рублей, сообщил первый вице-премьер Александр Турчин в интервью телеканалу "Беларусь-1".
"Первый этап - те организации, которые платят людям зарплату меньше Br400. Мы поставили себе задачу, чтобы к 1 июля таких предприятий не было", - сказал Турчин.
Задачу поставить просто – как ее выполнить?
"У каждого из этих предприятий есть собственник. Если вы видите, что предприятие не может эффективно работать – принимайте управленческие решения: присоединяйте, продавайте, ликвидируйте, при этом трудоустроив людей, безусловно. Но платить такую зарплату непозволительно", - озвучил свой рецепт Турчин.
На следующем этапе правительство займется предприятиями, где средняя зарплата ниже 500 рублей.
Новую глобальную инициативу правительства комментирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
- Никакого парадокса между средней зарплатой в тысячу 75 рублей и зарплатами в 400 рублей не вижу. В Беларуси примерно две трети населения получают зарплату ниже средней, медианная зарплата, которая делит на тех, кто получает меньше и кто получает больше, ниже средней приблизительно на четверть. А то, что в регионах, далеких от Минска, достаточно большая часть населения получает зарплаты по 400 рублей, не является открытием. И не противоречит цифре средней зарплаты.
Нужно иметь в виду два момента, говоря о том, кто получает такие низкие зарплаты. Люди получают нормальные зарплаты, но – в конвертах: работодатель занижает официальную зарплату, чтобы сэкономить на налогах. Такие предприятия можно попугать проверками, которые обелят зарплату или ее часть, - и таким образом распоряжение будет быстро выполнено.
Но дело в том, что существуют предприятия неэффективные, нерентабельные, которые не зарабатывают денег, а некоторые из них даже берут кредиты, чтобы выплачивать такие мизерные зарплаты. Откуда таким предприятиям взять деньги на резкое повышение зарплат, не очень-то и понятно.
Турчин заявил, что могут делать предприятия: присоединяйте, продавайте, ликвидируйте. Но эффективных механизмов таких процедур мало; а если вспомнить, что рекордсменом по выплате низких зарплат в регионах являются сельскохозяйственные предприятия – как им ликвидироваться? По-моему, такой практике в стране нет: есть колхоз, у колхоза есть земля – как взять его да ликвидировать? Такая установка сильно противоречит сложившейся практике. И как разрулить проблему в сельхозпредприятиях – вице-премьер никакого рецепта не дал.
- Указание Турчина – ликвидировать к 1 июля предприятия с зарплатой в 400 рублей – не выполнимо?
- Невыполнимо. Можно взять и ликвидироваться, но обязательное условие ликвидации – трудоустройство работников. А что делать, если в отдаленном депрессивном регионе только один работодатель – куда трудоустраивать людей? В другой район, в другой город особо на работу не наездишься. С трудом представляю, как можно на практике реализовать указание первого вице-премьера.
На практике, судя по всему, будет осуществляться двойной подход: частникам будут угрожать ликвидацией, а колхозы в силу своей социальной роли оставят, даже если платят 250-300-400 рублей. Где взять деньги убыточному закредитованному предприятию на выплату больших зарплат – ответа на этот вопрос не было и не будет.
- Аналогичная ситуация и с предприятиями, где зарплата меньше 500 рублей?
- Совершенно верно. Кого-то будут нагибать за зарплаты, а кому-то позволят платить меньше установленной планки.
Юрий Кремнев,«Белорусский партизан»
18:20 27/05/2019