Правительство Беларуси намерено заняться предприятиями, где средняя зарплата работников составляет менее 400 рублей, сообщил первый вице-премьер Александр Турчин в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"Первый этап - те организации, которые платят людям зарплату меньше Br400. Мы поставили себе задачу, чтобы к 1 июля таких предприятий не было", - сказал Турчин.

Задачу поставить просто – как ее выполнить?

"У каждого из этих предприятий есть собственник. Если вы видите, что предприятие не может эффективно работать – принимайте управленческие решения: присоединяйте, продавайте, ликвидируйте, при этом трудоустроив людей, безусловно. Но платить такую зарплату непозволительно", - озвучил свой рецепт Турчин.

На следующем этапе правительство займется предприятиями, где средняя зарплата ниже 500 рублей.

Новую глобальную инициативу правительства комментирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.





- Никакого парадокса между средней зарплатой в тысячу 75 рублей и зарплатами в 400 рублей не вижу. В Беларуси примерно две трети населения получают зарплату ниже средней, медианная зарплата, которая делит на тех, кто получает меньше и кто получает больше, ниже средней приблизительно на четверть. А то, что в регионах, далеких от Минска, достаточно большая часть населения получает зарплаты по 400 рублей, не является открытием. И не противоречит цифре средней зарплаты.





Нужно иметь в виду два момента, говоря о том, кто получает такие низкие зарплаты. Люди получают нормальные зарплаты, но – в конвертах: работодатель занижает официальную зарплату, чтобы сэкономить на налогах. Такие предприятия можно попугать проверками, которые обелят зарплату или ее часть, - и таким образом распоряжение будет быстро выполнено.









Но дело в том, что существуют предприятия неэффективные, нерентабельные, которые не зарабатывают денег, а некоторые из них даже берут кредиты, чтобы выплачивать такие мизерные зарплаты. Откуда таким предприятиям взять деньги на резкое повышение зарплат, не очень-то и понятно.





Турчин заявил, что могут делать предприятия: присоединяйте, продавайте, ликвидируйте. Но эффективных механизмов таких процедур мало; а если вспомнить, что рекордсменом по выплате низких зарплат в регионах являются сельскохозяйственные предприятия – как им ликвидироваться? По-моему, такой практике в стране нет: есть колхоз, у колхоза есть земля – как взять его да ликвидировать? Такая установка сильно противоречит сложившейся практике. И как разрулить проблему в сельхозпредприятиях – вице-премьер никакого рецепта не дал.





- Указание Турчина – ликвидировать к 1 июля предприятия с зарплатой в 400 рублей – не выполнимо?





- Невыполнимо. Можно взять и ликвидироваться, но обязательное условие ликвидации – трудоустройство работников. А что делать, если в отдаленном депрессивном регионе только один работодатель – куда трудоустраивать людей? В другой район, в другой город особо на работу не наездишься. С трудом представляю, как можно на практике реализовать указание первого вице-премьера.





На практике, судя по всему, будет осуществляться двойной подход: частникам будут угрожать ликвидацией, а колхозы в силу своей социальной роли оставят, даже если платят 250-300-400 рублей. Где взять деньги убыточному закредитованному предприятию на выплату больших зарплат – ответа на этот вопрос не было и не будет.





- Аналогичная ситуация и с предприятиями, где зарплата меньше 500 рублей?









- Совершенно верно. Кого-то будут нагибать за зарплаты, а кому-то позволят платить меньше установленной планки.



