Биткоин взлетел





На пике торгов в понедельник, 27 мая, в 4:00 по московскому времени стоимость криптовалюты достигала отметки в 8,9 тысячи долларов. Однако по состоянию на 12:40 его цена откатилась до 8,7 тысячи долларов. Капитализация биткоина составила 154,6 миллиарда долларов.





Рост показали и другие криптовалюты: Ethereum подорожала на 7,7 процента, Litecoin на 12,5 процента, XRP — 6,5 процента, Bitcoin Cash — 8,5 процента.





С ноября по декабрь 2017 года стоимость биткоина выросла с восьми тысяч долларов до 20 тысяч, однако к концу мая 2018-го курс вернулся к отметке 7,5-8 тысяч долларов. В декабре 2018 года криптовалюта установила годовой минимум, опустившись до отметки 3,2 тысячи доллара.