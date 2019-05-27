Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Биткоин взлетел

Курс биткоина достиг максимума с мая 2018 года. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.


На пике торгов в понедельник, 27 мая, в 4:00 по московскому времени стоимость криптовалюты достигала отметки в 8,9 тысячи долларов. Однако по состоянию на 12:40 его цена откатилась до 8,7 тысячи долларов. Капитализация биткоина составила 154,6 миллиарда долларов.

Рост показали и другие криптовалюты: Ethereum подорожала на 7,7 процента, Litecoin на 12,5 процента, XRP — 6,5 процента, Bitcoin Cash — 8,5 процента.

С ноября по декабрь 2017 года стоимость биткоина выросла с восьми тысяч долларов до 20 тысяч, однако к концу мая 2018-го курс вернулся к отметке 7,5-8 тысяч долларов. В декабре 2018 года криптовалюта установила годовой минимум, опустившись до отметки 3,2 тысячи доллара.

Источник: lenta.ru
17:04 27/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Хакеры парализовали работу госорганов в нескольких городах США: требовали выкуп в биткоинах
Цена Bitcoin достигла отметки в 8 тысяч долларов
Настоящее имя создателя Bitcoin обещают назвать через несколько дней


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё